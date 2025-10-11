Παναθηναϊκός : Η τριάδα γκαρντ που θα κάνει τη διαφορά

8 χρόνια μετά και 7 συνεχόμενες ήττες , ήρθε τελικά το χθες για να σταματήσει αυτό το βαρύ σερί που κυνηγά τον Παναθηναϊκό στην Βιτόρια. Έφυγε επιτέλους με ψηλά το κεφάλι απέναντι στην Μπασκόνια με 86-84. Μπορεί να φτάσαμε στο τέλος για να έρθει η νίκη , μπορεί μόνο τρεις ( Χουάντσο , Ναν , Όσμαν) να ήταν διψήφιοι , όμως βγήκαν πολλά συμπεράσματα με το χθεσινό ματς. Το ματς χθες έδειξε γιατί ο Παναθηναϊκός , έχει το καλύτερο ρόστερ στην Ευρώπη , με διαφορά από το δεύτερο , αλλά κυρίως γιατί έχει την καλύτερη περιφέρεια της διοργάνωσης.

Και μιλάμε φυσικά για τους Ναν , Σλούκα και Σορτς. Τον Ναν όλοι τον ξέρουμε , γιατί φυσικά ήταν ο περσινός MVP της Ευρωλίγκας . Φέτος από τι φαίνεται έχει καθαρίσει το μυαλό του , κοιτάει πλέον πως να φτιάξει τους συμπαίκτες του , δεν εκβιάζει επιθέσεις και φαίνεται ότι έχει αλλάξει και νοοτροπία . Μπορεί χθες να είχε μόνο 2 ασίστ , αλλά συνολικά μετράει 13 σε 3 παιχνίδια , και μέχρι στιγμής 20.3 πόντους μέσο όρο.

Διαβάστε περισσότερα στο Paopantou.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.