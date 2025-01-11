Στο πλευρό του Μόουζες Οντουμπάτζο στέκεται η ΠΑΕ ΑΕΚ, μετά και την ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε από οπαδό στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Με μήνυμά της στα social media, η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ έκανε λόγο για βαρβαρότητα και χυδαιότητα προς το πρόσωπο του ποδοσφαιριστή της, ενώ, εξέφρασε την στήριξη και την περηφάνια της για τον 31χρονο Άγγλο αμυντικό.

Αναλυτικά το μήνυμα της ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Ο Μόουζες Οντουμπάτζο βίωσε πριν λίγο απόψε, την βαρβαρότητα και την χυδαιότητα που ευδοκιμούν στα social media και έγινε θύμα μιας αισχρής ρατσιστικής επίθεσης.

Όλη η οικογένεια της ΑΕΚ είναι στο πλευρό του δικού μας Μόουζες και κάθε συνανθρώπου μας, που αναγκάζεται να αντιμετωπίσει την ρατσιστική χυδαιότητα.

Μόουζες σ’ αγαπάμε και είμαστε περήφανοι για σένα. Είσαι ο προχθεσινός ήρωας μας και αύριο θα σε καμαρώσουμε και πάλι στο Σπίτι Μας, στην Νέα Φιλαδέλφεια».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.