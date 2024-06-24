Euro 2024: Έκανε επέμβαση ο Βάργκα - Άγνωστο πότε θα πάρει εξιτήριο

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Τις τελευταίες πληροφορίες για την εξέλιξη της υγείας του γιού του, Μπαρνάμπας Βάργκας έκανε γνωστό ο πατέρα του. Όπως ανέφερε, κατόπιν επικοινωνίας που είχε με τη σύζυγό του διεθνούς επιθετικού έγινε σήμερα η επέμβαση, για την αποκατάσταση των καταγμάτων που υπέστη στο παιχνίδι της Ουγγαρίας με τη Σκωτία για το Euro 2024, στο νοσοκομείο της Στουτγκάρδης στο οποίο νοσηλεύεται.

«Μαζί με τη σύζυγό μου, περιμένουμε τα νέα που θα μας στείλει η αγαπημένη του Μπάρνι. Η επέμβαση έχει γίνει, η αγαπημένη του Μπάρνι θα παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση του παιδιού μας ανά κάθε λεπτό αν χρειαστεί», ανέφερε και συνέχισε:

«Δεν είναι ακόμη γνωστό πότε θα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο της Στουτγάρδης, ούτε πόσο καιρό θα λείψει. Δεν είναι μυστικό, η οικογένεια πέρασε δύσκολες στιγμές μπροστά στην οθόνη της τηλεόρασης, αλλά τώρα μπορούμε να είμαστε πιο ήρεμοι», ήταν τα λόγια του πατέρα του.

