ΑΕΚ: Έφτασε στην Ελλάδα ο Ούγγρος επιθετικός, Μπαρνάμπας Βάργκα

Το νέο απόκτημα της ΑΕΚ, ο 31χρονος Μπαρνάμπας Βάργκα, βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα στην Ελλάδα. Ο επιθετικός που αποκτήθηκε από τη Φερενσβάρος αναμένεται να περάσει αύριο ιατρικές εξετάσεις και το αργότερο την Τρίτη να ανακοινωθεί από την ΠΑΕ

O Μπαρνάμπας Βάργκα με ύψος 1,85 μ αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης. Γεννήθηκε στην πόλη Szombathely της Ουγγαρίας στις 25/10/94. Τα πρώτα του βήματα σε επαγγελματικό επίπεδο τα έκανε στην Αυστρία όπου αγωνίστηκε αρχικά στην Έμπεραου για να συνεχίσει στη Μάτερσμπουργκ και έπειτα στη Λάφνιτζ, κλείνοντας μια δεκαετία πριν επιστρέψει στη χώρα του.

Ειχε δυο εντυπωσιακές σεζόν στην Γκιρμοτ Γκιορ (20/21 και 21/22) με 28 γκολ σε 46 παχνίδια ενώ την περίοδο 2022-2023 έπαιξε με την φανέλα της Πάκσι με την οποία πέτυχε 29 γκολ σε 34 ματς. Εναν χρονο μετά ήρθε η μεταταγραφή του στην Φερεντσβάρος με την οποία πέτυχε την πρώτη του σεζόν (23/24) 29 γκολ σε 40 παιχνίδια (ειχε και 12 ασιστ), τη δεύτερη 21 σε 44 παιχνίδια και φέτος 20 τέρματα στο... πρώτο μισό σε 29 ματς.

Δεν αποκλείεται να βρίσκεται και στην αποστολή του Μάρκο Νίκολιτς για τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη στις 11 Ιανουαρίου.

