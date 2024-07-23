ΜΜΕ Ουρουγουάης: «Ο Παναθηναϊκός πάει για δανεισμό με οψιόν αγοράς του Πελίστρι»

Για προσπάθεια του Παναθηναϊκού να αποκτήσει τον Φακούντο Πελίστρι δανεικό και με οψιόν αγοράς από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κάνουν λόγο στην Ουρουγουάη.

Ο Ντιέγκο Αλόνσο γνωρίζει άριστα τον 22χρονο εξτρέμ από τη συνεργασία τους στην εθνική Ουρουγουάης και φέρεται να έχει εισηγηθεί την απόκτησή του, καθώς ο νεαρός άσος δεν είναι στα αρχικά πλάνα της αγγλικής ομάδας. Μάλιστα, υπό τον Ουρουγουανό προπονητή ο Πελίστρι είχε 11 συμμετοχές και 2 ασίστ με το εθνόσημο παίζοντας μεταξύ άλλων και σε τρία ματς του Μουντιάλ του 2022.

«Ο Παναθηναϊκός πάει για δανεισμό με οψιόν αγοράς του Φακούντο Πελίστρι. Είναι μια εισήγηση του πρώην προπονητή της εθνικής Ουρουγουάης, Ντιέγκο Αλόνσο», αναφέρεται σε ΜΜΕ της Ουρουγουάης.

Υπενθυμίζεται πως ο Πελίστρι έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία τον απέκτησε το 2020 από την Πενιαρόλ για 8,5 εκατ. ευρώ. Έκτοτε, ωστόσο, έχει αγωνιστεί σε μόλις 24 παιχνίδια των «κόκκινων διαβόλων», ενώ έχει δοθεί δύο φορές δανεικός, αρχικά στην Αλαβές για ενάμιση χρόνο (από τον Ιανουάριο του 2021 μέχρι τον Ιούνιο του 2022) μετρώντας 35 συμμετοχές και φέτος από τον Φεβρουάριο στη Γρανάδα όπου έκανε 15 συμμετοχές με 2 γκολ και 2 ασίστ.

