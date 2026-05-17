Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ αρνήθηκε να χάσει και στο φινάλε της σεζόν, μένοντας στο 1-1 με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια και διατηρώντας το αήττητο σερί της που κρατά από τον Οκτώβριο.

Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν στο 41' με υπέροχο τελείωμα του Ροντινέι, όμως η Ένωση απάντησε στο 72' με τρομερό αριστερό σουτ του Κοϊτά.

Το αποτέλεσμα άφησε χαμόγελα και στις δύο πλευρές, καθώς η ΑΕΚ ετοιμάζεται για τη φιέστα του τίτλου μπροστά στον κόσμο της, ενώ ο Ολυμπιακός, παρότι δεν νίκησε, πήρε το δώρο από τη Λεωφόρο και εξασφάλισε τη 2η θέση για το Champions League.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Μάρκο Νίκολιτς παρέταξε με 4-2-2-2 την ΑΕΚ και τον Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, ενώ την τετράδα της άμυνας απάρτιζαν οι Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος. Μαρίν-Πινέδα το δίδυμο στα χαφ, με τον Κοϊτά στα δεξιά, τον Περέιρα στα στα αριστερά και τους Γιόβιτς-Ζίνι στην κορυφή της επίθεσης.

Από την άλλη ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε το 4-2-3-1 και τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, με την τετράδα της άμυνας να αποτελείται από τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα. Γκαρθία με Σιπιόνι στον άξονα, με τον Ροντινέι στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Ποντένσε στο αριστερό και τον Τσικίνιο πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Το ματς:

Ο Ολυμπιακός μπήκε με πιο καθαρό πλάνο, καλύτερη ένταση και μεγαλύτερη σιγουριά απέναντι σε μια ΑΕΚ που… μεθυσμένη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος έκανε πολλά λάθη, ειδικά στο build-up και έδινε καθαρές φάσεις στους φιλοξενούμενους. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ διάβασε από νωρίς τις αδυναμίες της Ένωσης στην ανάπτυξη, έκλεισε τους χώρους στον άξονα με αποτέλεσμα Πινέδα-Μαρίν να δυσκολεύονται να πάρουν την πρώτη μπάλα, ενώ όποτε τη δέχονταν ήταν περιτριγυρισμένοι μονίμως από 2-3 παίκτες του Ολυμπιακού.



Το πρώτο προειδοποιητικό μήνυμα ήρθε στο 11', όταν ο Ολυμπιακός έκλεψε ψηλά μετά από λάθος του Πήλιου και ο Ελ Κααμπί έφτασε σε θέση εκτέλεσης, με τον Μπρινιόλι να κρατά το μηδέν με δύσκολη επέμβαση. Η ίδια εικόνα επαναλήφθηκε στο 19', αυτή τη φορά από λάθος του Πινέδα. Ο Μαροκινός φορ βγήκε απέναντι από τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, αλλά καθυστέρησε να τελειώσει τη φάση και έχασε ακόμη μία μεγάλη ευκαιρία, με τον Ιταλό να σώζει και πάλι την ομάδα του.

Η Ένωση είχε τη μοναδική πραγματικά επικίνδυνη στιγμή της στο 18', όχι μέσα από οργανωμένη επίθεση, αλλά από λάθος του Τζολάκη. Ο Ζίνι έκλεψε την μπάλα μέσα στην περιοχή, όμως ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού διόρθωσε άμεσα, πέφτοντας στα πόδια του και μπλοκάροντας. Ο Ολυμπιακός συνέχισε να ελέγχει καλύτερα τον ρυθμό, με τον Ποντένσε να αποτελεί μόνιμη πηγή κινδύνου. Στο 41' ήρθε και το γκολ για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι έμειναν πιστοί στο πλάνο τους και δικαιώθηκαν. Ο Πινέδα έκανε νέο λάθος σε φάση ανάπτυξης, ο Ποντένσε εκμεταλλεύτηκε άμεσα την κατάσταση και βρήκε γρήγορα τον Ροντινέι, ο οποίος με εξαιρετικό διαγώνιο σουτ από τα όρια της περιοχής έστειλε την μπάλα στο πλαϊνό δίχτυ για το 0-1 του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Μάρκο Νίκολιτς προσπάθησε να αλλάξει την εικόνα της ΑΕΚ με την είσοδο του Βάργκα αντί του Περέιρα στο 51'. Ο Ούγγρος φάνηκε αμέσως, αφού στο 53' πήρε κεφαλιά μετά από σέντρα του Πήλιου, με την μπάλα να περνάει δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Τζολάκη. Οι Πειραιώτες συνέχισαν να ψάχνουν άμεσες επιθέσεις, όμως οι επιλογές τους στο δεύτερο μισό του γηπέδου δεν ήταν καλές. Το παιχνίδι έγινε πιο σκληρό, με περισσότερες μονομαχίες, λάθη και διακοπές.

Η ΑΕΚ άρχισε να βρίσκει κάποιες συνεργασίες γύρω από την περιοχή του Ολυμπιακού. Στο 63' οι Ζίνι και Γιόβιτς συνδυάστηκαν εξαιρετικά, όμως πριν εκτελέσει ο Ανγκολέζος, ο Πιρόλα έβαλε καθοριστική κόντρα. Στο 65' ο Νίκολιτς έκανε ακόμη δύο αλλαγές, περνώντας τον Ζοάο Μάριο αντί του Πινέδα και τον Κουτέσα αντί του Ζίνι, με τον Κοϊτά να επιστρέφει στη δεξιά πλευρά.

Και τελικά, από εκεί ήρθε η ισοφάριση. Στο 72’, ο Κοϊτά πήρε την μπάλα, βρήκε χώρο και με τρομερό αριστερό σουτ νίκησε τον Τζολάκη, γράφοντας το 1-1 και βάζοντας φωτιά στην Allwyn Arena. Μετά την ισοφάριση η ΑΕΚ πήρε ψυχολογία. Στο 75' ο Κοϊτά έκανε τρομερή ενέργεια από τα δεξιά, μπήκε στην περιοχή με διαδοχικές ντρίμπλες, αλλά το σουτ του κόντραρε, ενώ μετά από υπέροχη ενέργεια του Πήλιου από τα αριστερά και γύρισμα, ο Τζολάκης είχε όχι στο τελείωμα του Ζοάο Μάριο από το πέναλτι, κρατώντας το 1-1.

MVP: Ο Ροντινέι έκανε πολύ καλό παιχνίδι, κέρδισε πολλές μονομαχίες και σκόραρε το 4ο του γκολ στα playoffs, όντας ο αδιαμφισβήτητος MVP του Ολυμπιακού σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα.

Η «σφυρίχτρα»: Μέτρια διαιτησία από τον Κολόμπο, καθώς πότε σφύραγε εύκολα και πότε άφηνε το σκληρό παιχνίδι, χωρίς όμως επηρεάσει την έκβαση του αγώνα.

Οι ενδεκάδες:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Κοϊτά, Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα (51’ Βάργκα), Γιόβιτς, Ζίνι.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Σιπιόνι, Ντάνι Γκαρθία (56’ Έσε), Ροντινέι, Τσικίνιο, Ποντένσε (56’ Ζέλσον Μάρτινς), Ελ Κααμπί.

