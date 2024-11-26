Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Και επίσημα στην Ίντερ Μαϊάμι ο Μασεράνο

Ο Χαβιέ Μασεράνο αποτελεί τον αντικαταστάτη του Τάτα Μαρτίνο στην Ίντερ Μαϊάμι και θα προπονήσει τον πρώην συμπαίκτη του στην Μπαρτσελόνα, Λιονέλ Μέσι

Μασεράνο

Η «μπλαουγκράνα» παροικία στην Ίντερ Μαϊάμι μεγαλώνει, καθώς ο Χαβιέ Μασεράνο αποτελεί και επίσημα προπονητής της ομάδας του Λιονέλ Μέσι, του Λουίς Σουάρες, του Ζόρντι Άλμπα και του Σέρχιο Μπουσκέτς.

Ο Αργεντινός τεχνικός είναι ο αντικαταστάτης του Τάτα Μαρτίνο, ο οποίος παρότι οδήγησε την ομάδα στα playoffs έπειτα από μια καταπληκτική κανονική περίοδο, ωστόσο αποκλείστηκε πολύ νωρίς και έμεινε εκτός διεκδίκησης τίτλου.

Ο Χαβιέ Μασεράνο, μέλος της ομάδας της Μπαρτσελόνα που κατέκτησε τα πάντα, υπέγραψε με τον σύλλογο του Ντέιβιντ Μπέκαμ έως το 2027.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ίντερ Μαϊάμι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark