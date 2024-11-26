Και επίσημα στην Ίντερ Μαϊάμι ο Μασεράνο

Η «μπλαουγκράνα» παροικία στην Ίντερ Μαϊάμι μεγαλώνει, καθώς ο Χαβιέ Μασεράνο αποτελεί και επίσημα προπονητής της ομάδας του Λιονέλ Μέσι, του Λουίς Σουάρες, του Ζόρντι Άλμπα και του Σέρχιο Μπουσκέτς.

Ο Αργεντινός τεχνικός είναι ο αντικαταστάτης του Τάτα Μαρτίνο, ο οποίος παρότι οδήγησε την ομάδα στα playoffs έπειτα από μια καταπληκτική κανονική περίοδο, ωστόσο αποκλείστηκε πολύ νωρίς και έμεινε εκτός διεκδίκησης τίτλου.

Ο Χαβιέ Μασεράνο, μέλος της ομάδας της Μπαρτσελόνα που κατέκτησε τα πάντα, υπέγραψε με τον σύλλογο του Ντέιβιντ Μπέκαμ έως το 2027.

Bienvenido, Jefe 🇦🇷✍️



Argentina and FC Barcelona legend Javier @Mascherano has been named as our new head coach! Welcome to the Miami dream 🩷🖤.



More details: https://t.co/iICOZxaFw7 pic.twitter.com/Boc6Ix32yC — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 26, 2024

