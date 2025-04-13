H Χρυσή Βίβλος του ελληνικού ποδοσφαίρου

Επέστρεψε και με τη «βούλα» στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 1-0 της ΑΕΚ και κατέκτησαν και μαθηματικά το πρωτάθλημα μετά από δυο σεζόν συνδυάζοντας με τον καλύτερο τρόπο τον εορτασμό για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου.

Με τον τρόπο αυτόν η ομάδα του Πειραιά, έφτασε τις 48 κατακτήσεις στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και άφησε κατά 28 τρόπαια μακριά τον Παναθηναϊκό που έχει 20. Τρίτη στη σχετική λίστα είναι η ΑΕΚ η οποία με το πρωτάθλημα που κατέκτησε το 2023 έφτασε στα 13. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με τέσσερις τίτλους, ο Άρης με τρεις, ενώ μια φορά έχει σηκώσει το «Άγιο δισκοπότηρο» η ΑΕΛ το 1988.

Αναλυτικά η «Χρυσή Βίβλος» του ελληνικού ποδοσφαίρου:

Oλυμπιακός - 48 κατακτήσεις ( 1931, 1933, 1934, 1936, 1937, 1938, 1947, 1948, 1951, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1966, 1967, 1973, 1974, 1975, 1980, 1981, 1982, 1983, 1987, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2021, 2022)

Παναθηναϊκός - 20 κατακτήσεις (1930, 1949, 1953, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1969, 1970, 1972, 1977, 1984, 1986, 1990, 1991, 1995, 1996, 2004, 2010)

ΑΕΚ - 13 κατακτήσεις (1939, 1940, 1963, 1968, 1971, 1978, 1979, 1989, 1992, 1993, 1994, 2018, 2023)

ΠΑΟΚ - 4 κατακτήσεις (1976, 1985, 2019, 2024)

Άρης - 3 κατακτήσεις (1928, 1932, 1946)

ΑΕΛ - 1 κατάκτηση (1988)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.