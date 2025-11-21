Οι ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις του ελληνικού πρωταθλήματος είναιστον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει και ο bwinΣΠΟΡ FM 94.6 σας μεταφέρει τη δράση από το σημαντικό ματς ΑΕΚ-Άρης και όλες τις υπόλοιπες αναμετρήσεις.

Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε το Σάββατο (22/11), με τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό να υποδέχεται τον επικίνδυνο Ατρόμητο στις 20:00, ενώ νωρίτερα στις 19:30 παίζουν Αστέρας Aktor-Παναιτωλικός.

Την Κυριακή (23/11) ξεχωρίζει η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη στις 21:00, στην πιο δυνατή μονομαχία της ημέρας, όμως προηγείται χρονικά η δοκιμασία του Παναθηναϊκού στην έδρα του Πανσερραϊκού στις 17:00 και το ματς του ΠΑΟΚ στην Τούμπα με την Κηφισιά στις 19:00.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την Δευτέρα (24/11) με τις επαρχιακές κόντρες Βόλος-Λεβαδειακός στις 18:00 και ΑΕΛ-ΟΦΗ στις 20.00.

Όπως πάντα, μετά το σφύριγμα της λήξης, ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές.

Όλα αυτά, εδώ! Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Πηγή: skai.gr

