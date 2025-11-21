Οι ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις του ελληνικού πρωταθλήματος είναιστον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει και ο bwinΣΠΟΡ FM 94.6 σας μεταφέρει τη δράση από το σημαντικό ματς ΑΕΚ-Άρης και όλες τις υπόλοιπες αναμετρήσεις.
Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε το Σάββατο (22/11), με τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό να υποδέχεται τον επικίνδυνο Ατρόμητο στις 20:00, ενώ νωρίτερα στις 19:30 παίζουν Αστέρας Aktor-Παναιτωλικός.
Την Κυριακή (23/11) ξεχωρίζει η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη στις 21:00, στην πιο δυνατή μονομαχία της ημέρας, όμως προηγείται χρονικά η δοκιμασία του Παναθηναϊκού στην έδρα του Πανσερραϊκού στις 17:00 και το ματς του ΠΑΟΚ στην Τούμπα με την Κηφισιά στις 19:00.
Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την Δευτέρα (24/11) με τις επαρχιακές κόντρες Βόλος-Λεβαδειακός στις 18:00 και ΑΕΛ-ΟΦΗ στις 20.00.
Όπως πάντα, μετά το σφύριγμα της λήξης, ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές.
Όλα αυτά, εδώ! Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.