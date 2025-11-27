ΑΕΚ και Φιορεντίνα θα «μονομαχήσουν» στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστική της League Phase του Conference League



Ο Γιώργος Τσακίρης μίλησε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 για τον τρόπο με τον οποίο ο Μάρκο Νίκολιτς θα προσεγγίσει την αναμέτρηση, αλλά και τη φόρμα στην οποία βρίσκονται οι «βιόλα».



Για αρχή ο ρεπόρτερ των «κιτρινόμαυρων» ανέφερε πως καλό είναι να μην βρίσκεις τις μεγάλες ομάδες σε κακή κατάσταση, κάτι που κάνει τη Φιορεντίνα ακόμη πιο επικίνδυνη.



Ενώ στη συνέχεια τόνισε ότι αναγκαστικά ο Νίκολιτς επιβάλλεται να κάνει ένα ροτέισον, γιατί δεν γίνεται να παίξουν οι ίδιοι σε όλα τα ματς που ακολουθούν.

