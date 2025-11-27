Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Κακό μαντάτο για την ΑΕΚ η άσχημη αγωνιστική κατάσταση της Φιορεντίνα»

Στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς, αλλά και στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Φιορεντίνα αναφέρθηκε ο Γιώργος Τσακίρης στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Νίκολιτς

ΑΕΚ και Φιορεντίνα θα «μονομαχήσουν» στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστική της League Phase του Conference League

Ο Γιώργος Τσακίρης μίλησε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 για τον τρόπο με τον οποίο ο Μάρκο Νίκολιτς θα προσεγγίσει την αναμέτρηση, αλλά και τη φόρμα στην οποία βρίσκονται οι «βιόλα».

Για αρχή ο ρεπόρτερ των «κιτρινόμαυρων» ανέφερε πως καλό είναι να μην βρίσκεις τις μεγάλες ομάδες σε κακή κατάσταση, κάτι που κάνει τη Φιορεντίνα ακόμη πιο επικίνδυνη.

Ενώ στη συνέχεια τόνισε ότι αναγκαστικά ο Νίκολιτς επιβάλλεται να κάνει ένα ροτέισον, γιατί δεν γίνεται να παίξουν οι ίδιοι σε όλα τα ματς που ακολουθούν.

 
Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΑΕΚ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark