Ξημέρωσε η νέα εποχή: Στα χέρια του Μυστακίδη η ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ θα γιορτάσει τα 100 χρόνια ζωής του συλλόγου, γνωρίζοντας πως πλέον βαδίζει σε νέα μονοπάτια, με όραμα για να γράψει νέες σελίδες ιστορίας και με επιθυμία αυτές να περιλαμβάνουν μεγάλες επιτυχίες.



Ο Τέλης Μυστακίδης που αρχικά εμφανίστηκε στη ζωή όλων με το θέμα της νέας Τούμπας, έχοντας εκφράσει την πρόθεση να φτιάξει το γήπεδο του ΠΑΟΚ, τελικά αποφασίζει να εμπλακεί στον οργανισμό εξαγοράζοντας τις μετοχές της ΚΑΕ.

Όπως έγινε γνωστό, στην κατοχή του περνά το 60,18% των μετοχών και από το μεσημέρι της Πέμπτης, 27ης Νοεμβρίου, όλα έχουν πάρει, πλέον, επίσημη μορφή.



Η ανακοίνωση:

«Νέα εποχή στην ΚΑΕ ΠΑΟ

Μετά την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων γραφειοκρατικών διαδικασιών, η εταιρία ALPHA SPORTS GROUP του κ. Α. Μυστακίδη απέκτησε σήμερα το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορική της πορεία.

Λίγο πριν από τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση του συλλόγου, η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος σηματοδοτεί ένα νέο ιστορικό βήμα: με σεβασμό στο παρελθόν, πίστη στο παρόν και ξεκάθαρη προοπτική για το μέλλον».

