Έκτακτο ΔΣ στην Παρτίζαν: Προσπαθούν να μεταπείσουν τον Ομπράντοβιτς

Νέα δεδομένα στο θέμα της αποχώρησης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν. Τα σερβικά ΜΜΕ, πλέον, σήμερα, μεταφέρουν την πληροφορία ότι οι υπεύθυνοι της ομάδας προσπαθούν να μεταπείσουν τον Ομπράντοβιτς και να παραμείνει στο… τιμόνι.



Συγκεκριμένα, έχουν συγκαλέσει έκτακτο ΔΣ στην Παρτίζαν στο οποίο τα μέλη του να συζητήσουν πώς θα καταφέρουν να πείσουν τον Ομπράντοβιτς να μην μείνει στην απόφασή παραίτησής του και –τελικά- να συνεχίζει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ ήδη κάποια μέλη έχουν κάνει την προσπάθειά του και έχουν επικοινωνήσει με τον Ζοτς, προσπαθώντας να του αλλάξουν γνώμη. Ο πολύπειρος τεχνικός φαίνεται πως έχει λάβει την τελική του απόφαση, ωστόσο, από την Παρτίζαν τα μέλη του ΔΣ δεν δείχνουν τη διάθεση να το βάλουν κάτω.



Φαίνεται ότι στο πλευρό των διοικούντων την Παρτίζαν είναι και οπαδοί της οι οποίοι δεν δέχονται την αποχώρησή του και ως έναν βαθμό πιέζουν τους διοικούντες όπως και τον Ομπράντοβιτς, με μηνύματα λατρείας, να αλλάξει γνώμη.

