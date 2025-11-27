Με ψυχολογία, μομέντουμ, ποιότητα και... αύρα ο Παναθηναϊκός, για το αποφασιστικό βήμα για την οκτάδα! Μετά την σπουδαία νίκη στις Σέρρες με σκορ 3-0 για τη Stoiximan Super League, το «τριφύλλι» θέλει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα και στην Ευρώπη προκειμένου να μπει δυναμικά στο κόλπο για την οκτάδα του Europa League.



Οι «πράσινοι» λοιπόν, φιλοξενούν στο ΟΑΚΑ την πρωταθλήτρια Αυστρίας, Στουρμ Γκρατς, στις 22:00 (Cosmote Sport 4, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM) στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase, έχοντας ως μοναδικό στόχο τη νίκη. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, έρχεται με... φόρα, καθώς έχει ένα 5/6 στα τελευταίας ματς, με την «αύρα» του Ισπανού τεχνικού να έχει ποτίσει πλέον άπαντες στον οργανισμό.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη 16η θέση της βαθμολογίας με έξι βαθμούς και μετρούν δυο νίκες και ισάριθμες ήττες. Συγκεκριμένα ξεκίνησαν νικηφόρα στη Βέρνη (1-4) κόντρα στη Γιούνγκ Μπόις, ενώ ακολούθησαν οι ήττες από Γκόου Αχέντ Ιγκλς (εντός/1-2) και Φέγενορντ στο Ρότερνταμ (3-1), μέχρι να έρθει το μεγάλο «διπλό» στο Μάλμε (0-1).



Στο αγωνιστικό κομμάτι τώρα ο Ράφα Μπενίτεθ, δεν υπολογίζει σε αρκετούς ποδοσφαιριστές. Συγκεκριμένα εκτός, είναι ο τιμωρημένος Σιώπης, αλλά και οι τραυματίες, Κυριακόπουλος, Σάντσες, Λαφόν και Πελίστρι. Αντίθετα, κανονικά στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Πέδρο Τσιριβέγια, που ήταν αμφίβολος, ενώ επέστρεψε, για πρώτη φορά επί ημερών Μπενίτεθ, ο Ντάβιντε Καλάμπρια.



Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Τερζής, Γείτονας.

Από την άλλη βρίσκεται στην 25η θέση της βαθμολογίας, μετρώντας τέσσερις βαθμούς με συγκομιδή μια νίκη, μια ισοπαλία και δυο ήττες. Οι πρωταθλητές Αυστρίας, ωστόσο δεν έρχονται με τις καλύτερη ψυχολογία στην Αθήνα καθώς προέρχονται από ήττα 3-1 από την Λίντσερ εντός έδρας και συνολικά έχει επτά παιχνίδια χωρίς νίκη σε όλες τις διοργανώσεις.

Στο αγωνιστικό κομμάτι ο Γιούργκεν Ζάμουελ, είδε τον Τσουκουανί να επιστρέφει και να βάζει υποψηφιότητα για την ενδεκάδα. Μοναδική απώλεια αυτή του επιθετικού Μπεγκάνοβιτς, που έχασε τα τελευταία ματς της Στουρμ.



Oι επικρατέστερες ενδεκάδες της αναμέτρησης:

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Ντραγκόφσκι- Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς - Τσέριν, Μπακασέτας, Τζούριτσιτς - Ζαρουρί, Τετέ, Πάντοβιτς.



Στουρμ Γκρατς (Γιούργκεν Ζάμουελ): Κρίστενσεν - Μάλιτς, Ούρμαν, Λαβαλέ, Κάριτς - Γκάρεντς Στάνκοβιτς, Χόρβατ, Τσουκουάνι, Κιτεϊσβίλι - Γκριγκιτς- Ζατά





Διαιτητής: Σιμόνε Σότσα (Ιταλία)

Βοηθοί: Ντάβιντε Ιμπεριάλε (Ιταλία) / Χαλίντ Μπαρί (Ιταλία)

VAR: Βαλέριο Μαρίνι (Ιταλία)/Ντανιέλε Ντοβέρι (Ιταλία)

4ος διαιτητής: Λούκα Τζουφέρλι (Ιταλία)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.