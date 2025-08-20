ΑΕΚ: Η αναχώρηση της Ένωσης με προορισμό τις Βρυξέλλες

Μετά τις προκρίσεις απέναντι σε Χάποελ Μπερ Σεβά και Άρη Λεμεσού, η ΑΕΚ έχει πλέον ένα και μοναδικό εμπόδιο, πριν την είσοδο της στη League Phase του Conference League, την Άντερλεχτ.



Η Ένωση πετάει για Βρυξέλλες την Τετάρτη 20/08 στις 11:00 σχεδόν πάνοπλη, με στόχο να φύγει από το Βέλγιο με ένα θετικό αποτέλεσμα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς θα έχει μαζί του μετά από καιρό και τον Νίκλας Ελίασον, ο οποίος παίρνει τη θέση του τραυματία Ρομπέρτο Περέιρα, με τον Σουηδό να είναι έτοιμος να παρέχει και πάλι τις υπηρεσίες του στον Σέρβο τεχνικό.

Δείτε τα πλάνα του απεσταλμένου του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 Γιώργου Μαραθιανού, από την άφιξη της ΑΕΚ στο «Ελ. Βενιζέλος» με την ομάδα να είναι έτοιμη για να πετάξει με προορισμό το Βέλγιο.

