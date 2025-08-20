Την ώρα που το όνομά του φιγουράρει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος σε Ελλάδα, Γαλλία και… Πορτογαλία, εκείνος δεν είχε κανένα πρόβλημα να διοργανώσει ένα «φανταχτερό» πάρτι!

Υπήρχε λόγος και μάλιστα σοβαρός, βέβαια, καθώς ο Ρενάτο Σάντσες -για τον οποίο και ο λόγος- έγινε 28 ετών. Έτσι, λοιπόν, ο Πορτογάλος μέσος της Παρί Σεν Ζερμέν και υποψήφιος για να ενταχθεί στο ρόστερ του Παναθηναϊκού φρόντισε να γιορτάσει την περίσταση…

Βρισκόμενος ανάμεσα σε φίλους, με την συνοδεία σαμπάνιας, μιας εντυπωσιακής τούρτας αλλά και με πολλά τεράστια μπαλόνια, ο Σάντσες έσβησε τα κεράκια και δέχθηκε τις καθιερωμένες ευχές.

Μάλιστα, μοιράστηκε και κάποιες από αυτές τις στιγμές στον λογαριασμό του στο Instagram.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.