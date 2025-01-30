ΑΕΚ: Ετοιμάζει νέο συμβόλαιο σε Πινέδα, το παλεύει για αριστερό μπακ

Συζητήσεις με τον Ορμπελίν Πινέδα για την αναπροσαρμογή του συμβολαίου του θα έχει προσεχώς η ΑΕΚ. Πιθανότατα μέσα στον επόμενο μήνα η πλευρά του Μεξικανού θα δεχτεί πρόταση για νέο deal, που θα προβλέπει μεγαλύτερες αποδοχές από τα περίπου 1,5 εκατ. ευρώ που εισπράττει τώρα, ενώ παράλληλα θα «θωρακίζει» και τον σύλλογο εν όψει του καλοκαιριού. Κι αυτό γιατί με το υπάρχον συμβόλαιο, ο Ορμπελίν Πινέδα έχει ρήτρα 8 εκατ. ευρώ για Μεξικό/ΗΠΑ εφόσον αυτά καταβληθούν άμεσα, ενώ υπάρχει αντίστοιχη ρήτρα 10 εκατ. ευρώ για ομάδες της Ασίας. Ο 28χρονος άσος παρά το έντονο ενδιαφέρον και με τεράστιες προτάσεις για συμβόλαιο στον ίδιο από την πατρίδα του παραμένει ένας από τους πολυτιμότερους και πιο σταθερούς παίκτες της ομάδας και ο Μάριος Ηλιόπουλος θέλει αφενός να τον επιβραβεύσει και αφετέρου να τον «δέσει» για πολλά χρόνια ακόμη στην ομάδα.

Σε ό,τι αφορά στην αναζήτηση αριστερού μπακ, απέμειναν πλέον λιγότερες από δύο μέρες για την απόκτηση παίκτη. Η ΑΕΚ εξακολουθεί να παλεύει την υπόθεση του Μπάμπη Λυκογιάννη, με τις δυσκολίες-ωστόσο-να είναι πολλές καθώς η Μπολόνια δεν «καίγεται» να πουλήσει έναν παίκτη που εσχάτως έχει πολλές συμμετοχές και χθες έπαιξε αλλαγή σε όλο το δεύτερο ημίχρονο απέναντι στη Σπόρτινγκ στη Λισαβόνα για το Champions League (1-1). Η περίπτωση του Γιώργου Κυριακόπουλου δεν έχει εγκαταλειφθεί, αλλά για να υπάρχει ουσιαστική διαφοροποίηση θα πρέπει η Μόντσα να αποκτήσει αριστερό μπακ και να ρίξει τις απαιτήσεις της για τον 28χρονο άσο. Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα φέρεται να έχει κάνει προεργασία για μια καλή περίπτωση ξένου αριστερού μπακ, αλλά να έχει και stand by μια ακόμη επιλογή, με τη μορφή δανεισμού. Πάντως παρότι ο χρόνος πιέζει, από την ΑΕΚ βγαίνει βεβαιότητα πως θα γίνει προσθήκη.

