Τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού προβάρει ο Λουίς Πάλμα.

Όπως μετέδωσε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Κώστας Νικολακόπουλος, οι Πειραιώτες προχωρούν στην απόκτηση του διεθνή εξτρέμ, ο οποίος για την ιστορία απόψε (29/01) είναι κανονικά στην αποστολή της Σέλτικ για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Άστον Βίλα, για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League.

