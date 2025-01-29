Τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού προβάρει ο Λουίς Πάλμα.
Όπως μετέδωσε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Κώστας Νικολακόπουλος, οι Πειραιώτες προχωρούν στην απόκτηση του διεθνή εξτρέμ, ο οποίος για την ιστορία απόψε (29/01) είναι κανονικά στην αποστολή της Σέλτικ για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Άστον Βίλα, για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Πηγή: sport-fm.gr
