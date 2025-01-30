Ολοκληρώθηκε ο… χαμός της League Phase στο Champions League! Μετά από μια βραδιά… θρίλερ, η πρώτη διεξαγωγή της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης σε ενιαίο όμιλο έριξε αυλαία, με όλους τους «μεγάλους», τελικά, να προκρίνονται! Θυμίζουμε, η πρώτη οκτάδα πήρε το «εισιτήριο» κατευθείαν για τους «16», ενώ 16 ομάδες θα ριχτούν στη μάχη των playoffs και 12 αποκλείστηκαν από την Ευρώπη.

Την Παρασκευή (31/1) θα γίνει η κλήρωση της ενδιάμεσης φάσης, όπου μετέχουν οι ομάδες, που κατέλαβαν τις θέσεις 9-24, με τις πιθανές διασταυρώσεις να είναι ήδη γνωστές. Δεδομένα, πάντως, στα playoffs θα έχουμε τιτανομαχία, αφού η Μάντσεστερ Σίτι, που γλίτωσε το κάζο, θα παίξει είτε με τη Ρεάλ Μαδρίτης είτε με την Μπάγερν Μονάχου, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχει 50% πιθανότητα για ιταλικό «εμφύλιο» μεταξύ της Μίλαν και της Γιουβέντους για μία θέση στους 16 του θεσμού! Αν συμβεί αυτό θα έχουμε και ολλανδικό «εμφύλιο» ανάμεσα σε Αϊντχόφεν και Φέγενορντ! Τα παιχνίδια της ενδιάμεσης φάσης θα γίνουν 11-12 και 18-19 Φεβρουαρίου.

Από εκεί και πέρα, η Λίβερπουλ ήταν αυτή, που τερμάτισε στην 1η θέση, με την Μπαρτσελόνα να μένει 2η. Οι δυο τους με βάση το νέο σύστημα μπορούν να ανταμώσουν μόνο στον τελικό. Στους «16», δε, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να βρουν απέναντί τους την Παρί Σεν Ζερμέν, αν η ίδια, φυσικά, ξεπεράσει τον σίγουρο γαλλικό «εμφύλιο» με Μονακό ή Μπρεστ. Όπως γίνεται αντιληπτό, τα έφεραν έτσι τα πράγματα -και το νέο σύστημα-, που ενδέχεται να έχουμε πολλά ζευγαρώματα ομάδων από την ίδια χώρα!

Οι ομάδες που πέρασαν απευθείας στους «16» του Champions League είναι οι εξής:

Λίβερπουλ

Μπαρτσελόνα

Άρσεναλ

Ίντερ

Ατλέτικο Μαδρίτης

Μπάγερ Λεβερκούζεν

Λιλ

Άστον Βίλα

Και οι ομάδες των playoffs του Champions League είναι οι παρακάτω:

Αταλάντα

Ντόρτμουντ

Ρεάλ Μαδρίτης

Μπάγερν Μονάχου

Μίλαν

Αϊντχόφεν

Παρί Σεν Ζερμέν

Μπενφίκα

Μονακό

Μπρεστ

Φέγενορντ

Γιουβέντους

Σέλτικ

Μάντσεστερ Σίτι

Σπόρτινγκ

Μπριζ

Η τελική βαθμολογία της League Phase του Champions League:

Τα ζευγάρια της κλήρωσης των playoffs του Champions League:

Αταλάντα/Ντόρτμουντ - Σπόρτινγκ/Μπριζ

Ρεάλ/Μπάγερν - Σέλτικ/Μάντσεστερ Σίτι

Μίλαν/Αϊντχόφεν - Φέγενορντ/Γιουβέντους

Παρί Σεν Ζερμέν/Μπενφίκα - Μονακό/Μπρεστ

Το καλεντάρι του Champions League:

Κλήρωση για τα playoffs: 31 Ιανουαρίου

Αγώνες της φάσης των playoffs: 11/12 & 18/19 Φεβρουαρίου

Κλήρωση για τους «16»: 21 Φεβρουαρίου

Αγώνες της φάσης των «16»: 4/5 & 11/12 Μαρτίου

Προημιτελικοί: 8/9 & 15/16 Απριλίου

Ημιτελικοί: 29/30 Απριλίου & 6/7 Μαΐου

Τελικός: 31 Μαΐου

