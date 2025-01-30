Ο Λουίς Πάλμα είναι τελικά ο εξτρέμ που θα ενισχύσει τη μεσοεπιθετική γραμμή του Ολυμπιακού στο β’ μισό της σεζόν, όπου η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα δώσει μάχη για το νταμπλ στην Ελλάδα και μία καλή ευρωπαϊκή συνέχεια.

Ο διεθνής εξτρέμ από την Ονδούρα ήταν εδώ και καιρό στην «ερυθρόλευκη» λίστα, με τους ιθύνοντες του συλλόγου να συζητούν και για άλλους παίκτες, όπως ο Τζον Αρίας που ήταν ο τελευταίος μεγάλος στόχος.

Όπως είπε χθες το βράδυ στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Κώστας Νικολακόπουλος, οι άνθρωποι της ομάδας είχαν συζήτηση με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και συμφωνήθηκε ο Ολυμπιακός να κινηθεί και να κλείσει άμεσα τον πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων θεωρείται δεδομένη, ενώ ο Πάλμα ήταν ιδιαίτερα θετικός για την επιστροφή του στην Ελλάδα και να ντυθεί στα ερυθρόλευκα, έχοντας ως στόχο την κατάκτηση τίτλων.

Η υπόθεση αναμένεται να τελειώσει και τυπικά σήμερα, με τον ποδοσφαιριστή να έρχεται στην Ελλάδα για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές / εργομετρικές εξετάσεις και να υπογράψει πιθανότατα ως δανεικός, με οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι.

Όσον αφορά τον Αρίας, εκείνο που προκύπτει είναι πως ο Ολυμπιακός έδωσε μεγάλη μάχη για την απόκτηση του Κολομβιανού άσου.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως οι Πειραιώτες ανέβασαν κι άλλο την προσφορά τους, σε μεγάλα επίπεδα για τα ελληνικά δεδομένα, όμως δεν κατάφεραν να πείσουν τη Φλουμινένσε.

Ο ποδοσφαιριστής ήταν ιδιαίτερα θετικός για να έρθει στην Ελλάδα, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο πως ήθελε ένα συμβόλαιο που έφτανε το 1,5 εκατ. ευρώ.

Τέλος, αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα άλλη κίνηση από πλευράς «ερυθρόλευκων» στο μεταγραφικό παζάρι, κάτι που δεν μας έχουν συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, με το μοναδικό ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης να συνδέεται με τις ενδεχόμενες αποχωρήσεις από την ομάδα. Σε αυτή την κατηγορία υπάρχουν παίκτες όπως ο Γιώργος Μασούρας, ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και ο Σέρτζιο Ολιβέιρα μετά την έλευση του Αντρέα Όρτα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.