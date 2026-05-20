ΑΕΚ: Επιστρέφει στη Δανία ο Γιόνσον

Στη Δανία θα συνεχίσει κατά πάσα πιθανότητα την καριέρα του ο Γενς Γιόνσον.



Έπειτα από μια σεζόν όπου βρέθηκε εκτός πλάνων του Μάρκο Νίκολιτς, το συμβόλαιο του Δανού με την ΑΕΚ ολοκληρώνεται το φετινό καλοκαίρι.

Σύμφωνα λοιπόν με το «tipsblade», είναι έτοιμος να γυρίσει στην πατρίδα του, μελετώντας προτάσεις που έχει στα χέρια του.



Σε αυτό το πλαίσιο πιθανότερος προορισμός του παρουσιάζεται η Άαρχους, η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα φέτος και υπήρξε η ομάδα από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του ο Γιόνσον.

