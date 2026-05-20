Στην Αθήνα για το Final 4 ο Ομπράντοβιτς

Στην Αθήνα θα βρίσκεται τις επόμενες ημέρες ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Ο Σέρβος τεχνικός έχει λάβει επίσημη πρόσκληση από την Euroleague για να βρίσκεται στις κερκίδες του T Center στο Final4 που διεξάγεται από την Παρασκευή στη χώρα μας.
Συγκεκριμένα όπως αναφέρουν και τα σερβικά ΜΜΕ ο Ζοτς θα είναί στη χώρα τις επόμενες ώρες και θα παραμείνει μέχρι και την Κυριακή το βράδυ που θα παρακολουθήσει το Final 4.
Πηγή: sport-fm.gr
