Στην Αθήνα για το Final 4 ο Ομπράντοβιτς

Στην Αθήνα θα βρίσκεται τις επόμενες ημέρες ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Σέρβος τεχνικός έχει λάβει επίσημη πρόσκληση από την Euroleague για να βρίσκεται στις κερκίδες του T Center στο Final4 που διεξάγεται από την Παρασκευή στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρουν και τα σερβικά ΜΜΕ ο Ζοτς θα είναί στη χώρα τις επόμενες ώρες και θα παραμείνει μέχρι και την Κυριακή το βράδυ που θα παρακολουθήσει το Final 4.

