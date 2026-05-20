Βόμβα από την Τουρκία με μια πληροφορία που έρχεται να αναστατώσει τον ΠΑΟΚ σε ό,τι έχει να κάνει την παραμονή του Ραζβάν Λουτσέσκου στο τιμόνι της ομάδας.

Τουρκικό δημοσίευμα αναφέρει πως η Μπεσίκτας έχει τοποθετήσει τον Ρουμάνο τεχνικό στην κορυφή της λίστας στην αναζήτηση που έχει για προπονητή, ενώ μάλιστα είναι και αποφασισμένη να καταβάλει στην ελληνική ομάδα και το ποσό που αναφέρεται στο συμβόλαιό του ως η ρήτρα αποδέσμευσης του.

Αυτό το ποσό φέρεται να είναι τέσσερα εκατομμύρια ευρώ εξαγοράζοντας το συμβόλαιο ενός έτους που έχει ακόμη ο Λουτσέσκου με τον Δικέφαλο του Βορρά.

Στο σχετικό δημοσίευμα αναφέρεται ότι ο πρόεδρος της Σερντάλ Ανταλί θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες τις επαφές με τον Λουτσέσκου για να τον πείσει να αποδεχθεί την προσφορά που θα του κάνει, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται να αποτελέσει πρόβλημα το οικονομικό αλλά περισσότερο το να πείσει τον Λουτσέσκου να αφήσει την αγαπημένη του ομάδα.

Από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ αυτό που γενικότερα γίνέται γνωστό είναι ότι ο Ρουμάνος έχει έναν χρόνο συμβόλαιο ακόμη, πως ο Ιβάν Σαββίδη δεν έχει στο μυαλό του το θέμα αλλαγής προπονητή στην ομάδα, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αποκλειστεί το οτιδήποτε στην επαφή που θα έχουν οι δύο άνδρες τις επόμενες ημέρες.

