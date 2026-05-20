Συνάντηση θα έχουν αύριο Πέμπτη -ενδεχομένως το βράδυ- ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τον Εργκιν Αταμάν.



Οι δύο άντρες κανόνισαν να βρεθούν από κοντά την Πέμπτη σε ένα τετ-α-τετ που αναμένεται με ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον καθώς είναι το πρώτο μετά την αποτυχία του Παναθηναϊκού AKTOR να βρεθεί στο Final-4 της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο άνδρες πρόκειται να μιλήσουν για όλα και ουσιαστικά θα γίνει ένας απολογισμός της πορείας και των εμφανίσεων της ομάδας στην Euroleague πριν η σεζόν μπει στην τελική φάση της, με τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος.

Η συνάντηση αυτή μπορεί να χαρακτηρισθεί αρκετά κρίσιμη με όλα τα ενδεχόμενα να θεωρούνται ανοιχτά σε ό,τι έχει να κάνει με το μέλλον του Τούρκου τεχνικού στον Παναθηναϊκό.

Θυμίζουμε ότι σήμερα έγινε κανονικά η προπόνηση η οποία ήταν προαιρετική στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Αύριο έχει προγραμματιστεί η επιστροφή στις προπονήσεις με όλους τους παίκτες να είναι παρόντες και όπως και ο Έργκιν Αταμάν.

