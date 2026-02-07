ΑΕΚ: Εκτός εξάδας των ξένων ο Κουζμίνσκας για το Μαρούσι

«Κόπηκαν» από την εξάδα των ξένων της ΑΕΚ για το ματς με το Μαρούσι ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας και ο Άντονις Αρμς.



Ο Ντράγκαν Σάκοτα θα έχει Τζέιμς Νάναλι, Λούκας Λεκαβίτσιους. Φρανκ Μπάρτλεϊ, Γκρέγκορι Μπράουν, Κισόν Φίζελ και ΡαϊΚουάν Γκρέι στη διάθεσή του από τη σχετική λίστα.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του έγκυρου, Ντονάτας Ούρμπονας, για το «BasketNews», ο Λιθουανός φόργουορντ είναι σε αναζήτηση νέας ομάδας, αφού του οφείλονται χρήματα από τους «κιτρινόμαυρους».

