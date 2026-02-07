Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις κατέληξε εχθές στους Μιλγουόκι Μπακς, μέσω ανταλλαγών στο NBA. Ωστόσο, ο Αμερικανός φόργουορντ έμεινε ελεύθερος από τα ”ελάφια”.

Ο Χέις-Ντέιβις, έχει ευκαιρία να υπογράψει σε άλλη ομάδα του NBA μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής (αναφερόμαστε σε ώρα Ελλάδας). Πιο συγκεκριμένα, μέχρι τις 06:00 το πρωί της Κυριακής.

Σχεδόν απίθανο να συνεχίσει στην Αμερική

Να πούμε πως το ενδεχόμενο να βρει ο ίδιος άλλη ομάδα εκεί, φαντάζει σχεδόν απίθανο αυτή τη στιγμή. Άρα, το πιο πιθανό σενάριο είναι να επιστρέψει στην Ευρωλίγκα.

