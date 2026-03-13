ΑΕΚ: Απογείωση 66 θέσεων στην κατάταξη της UEFA

Η ΑΕΚ έγραψε ιστορία φτάνοντας στις οκτώ νίκες σε μια σεζόν στην Ευρώπη, με αυτή που πέτυχε χθες απέναντι στην Τσέλιε στη Σλοβενία (0-4) για τους «16» του Conference League.

Η «Ένωση» συνεχίζει την… απογείωσή της στην κατάταξη των συλλόγων στην UEFA. Ξεκίνησε από τη θέση 159 και πλέον, μετά και τη χθεσινή νίκη, είναι στην 93η θέση έχοντας τη δυνατότητα να συνεχίσει την αναρρίχησή της. Ο Ολυμπιακός είναι 32ος, ο ΠΑΟΚ 51ος και ο Παναθηναϊκός 75ος, όλοι τους όμως χάρη στις πορείες που είχαν τα προηγούμενα χρόνια (υπολογίζεται η πενταετία για τον συντελεστή), όταν η ΑΕΚ δεν είχε κάνει αξιοσημείωτες παρουσίες στα Κύπελλα Ευρώπης.

Φέτος όμως είναι διαφορετική η κατάσταση. Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν κερδίσει 15.000 βαθμούς και έχουν την 33η καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη την τρέχουσα περίοδο. Βρίσκεται πίσω μόνο από τον Ολυμπιακό, που είναι 32ος με 15.750, χάρη κυρίως στο υψηλό μπόνους πρόκρισης στα play in του Champions League (7.750). Πάντως η ΑΕΚ στη ρεβάνς με την Τσέλιε αναμένεται να τον ξεπεράσει και να έχει την καλύτερη επίδοση μεταξύ των ελληνικών ομάδων. Ο Παναθηναϊκός, που συνεχίζει και μετά από τη νίκη επί της Μπέτις έφτασε τους 13.250 βαθμούς είναι 43ος, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει αποκλειστεί είναι στην 57η θέση (11.000).

Η εντυπωσιακή άνοδος της ΑΕΚ σίγουρα θα τη βοηθήσει στις κληρώσεις του άμεσου μέλλοντος στα Κύπελλα Ευρώπης φέρνοντάς τη στις περισσότερες περιπτώσεις στο γκρουπ των ισχυρών.

Την ίδια ώρα, ο Μάρκο Νίκολιτς είναι ο πρώτος προπονητής που οδηγεί την ΑΕΚ σε οκτώ νίκες σε μια ευρωπαϊκή σεζόν, ενώ έχει ήδη καταρρίψει το ρεκόρ αγώνων της σε μια περίοδο, αφού έσπασε αυτό των 12 ματς και με τη συμμετοχή στα προημιτελικά θα φτάσει τα 16 παιχνίδια.

Παράλληλα, ο Σέρβος τεχνικός είναι πια ο δεύτερος πολυνίκης προπονητής της ΑΕΚ στην Ευρώπη, πίσω μόνο από τον Ντούσαν Μπάγεβιτς που είχε 18 νίκες, αλλά σε 61 αγώνες. Ο Νίκολιτς ξεπέρασε χθες τους Φερνάντο Σάντος και Φράντισεκ Φάντροκ, που είχαν από 7 νίκες, αλλά σε τρεις ευρωπαϊκές σεζόν.

