«Τους χόρεψε τανγκό ο Ταμπόρδα με ενορχηστρωτή Ράφα και φουλ για πρόκριση»

Αναλυτικά το σχόλιο του Νίκου Παγκάκη από το ΟΑΚΑ αμέσως μετά τη σπουδαία εμφάνιση του Τριφυλλιού:
«Το Ελλάς-Ευρώπη-Παναθηναϊκός ήχησε για ακόμη μια φορά στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Και αυτό δεν έγινε τυχαία. Έγινε γιατί ξανά ο ευρωπαίος Παναθηναϊκός κέρδισε το κοινό του με μια μοναδική παράσταση. Μια παράσταση που είχε ενορχηστρωτή τον Ράφα Μπενίτεθ που ούτε η ομάδα δεν είχε καθαρόαιμο δεξί στόπερ, ούτε καθαρόαιμο δεξί μπακ, κατάφερε να τη στήσει περίφημα και να «κλειδώσει» τον Πελεγκρίνι.
