Euroleague: Έκλεισε το υπέροχο βράδυ στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός AKTOR, νίκησε 92-88 τη Ζάλγκιρις

Ενισχύθηκε, έβγαλε αντίδραση και… συνεχίζει ο Παναθηναϊκός AKTOR! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επικράτησε με σκορ 92-88 επί της Ζάλγκιρις στο κατάμεστο «Telekom Center Athens» για την 31η αγωνιστική της Euroleague, επιστρέφοντας στις νίκες στη διοργάνωση μετά από τέσσερις συνεχόμενες ήττες.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, οι «πράσινοι» ανέβηκαν στο 17-14 και πήραν σημαντική βαθμολογική ανάσα, καθώς «δίπλωσαν» τις νίκες απέναντι σε έναν άμεσο ανταγωνιστή τους στην κατάταξη. Κυρίως όμως, έδειξαν έτοιμοι για τα συνεχόμενα κρίσιμα ματς που ακολουθούν στην τελική ευθεία της κανονικής περιόδου.

Φυσικά, στο επίκεντρο της βραδιάς βρέθηκε η επιστροφή του Ματίας Λεσόρ, ο οποίος αγωνίστηκε ξανά μετά από 291 μέρες, έμεινε στο παρκέ για παραπάνω από 20 λεπτά και έδειξε... αγριεμένος με 9 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 τάπα, κερδίζοντας την αποθέωση από τον κόσμο και δείχνοντας πόσα έχει να δώσει στην «πράσινη» φροντ λάιν.

Στην επόμενη (32η) αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός AKTOR θα φιλοξενήσει τον Ερυθρό Αστέρα στο Telekom Center Athens (20/03, 21:15), σε ένα ακόμη πολύ κρίσιμο παιχνίδι από βαθμολογικής άποψης.

Το ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Λεσόρ να σκοράρει απευθείας με πλάτη (2-0), με τον Χέιζ-Ντέιβις να ευστοχεί σε τρίποντο για το 5-0. Ο Ράιτ έβαλε το πρώτο καλάθι για τη Ζάλγκιρις, πριν ανταλλάξει καρφώματα με τον ορεξάτο Λεσόρ για το 7-4. Ο Γουίλιαμς-Γκος μείωσε από κοντά (7-6), με τον Ναν να πηγαίνει εύκολα στο καλάθι και να γράφει το 9-6. Ο Λο ισοφάρισε για τους Λιθουανούς με τρίποντο (9-9), με τον Μπιρούτις να τους δίνει προβάδισμα 11-12 με λέι απ. Ο ίδιος σκόραρε από κοντά με χουκ (11-14), με τον Ναν να απαντάει αμέσως για το 13-14. Ο Φαρίντ ανέκτησε το προβάδισμα για τους γηπεδούχους (15-14), με τον Λο να ευστοχεί σε ακόμη ένα τρίποντο για το 15-17. Ο Σλούκας μείωσε με ωραία ασίστ του Φαρίντ, όμως ο Μπιρούτις πήγε στο καλάθι και έγραψε το 17-21. Ο Όσμαν κέρδισε τρεις βολές και τις έβαλε (20-21), με τον Σορτς να ισοφαρίζει από τη γραμμή σε 22-22. Ο Σλέβα ευστόχησε για τρεις, με τον Φρανσίσκο να κερδίζει φάουλ μακριά από την μπάλα και να συμπληρώνει το… πεντάποντο της Ζάλγκιρις για το 22-27. Ο Σορτς με σουτ μέσης απόστασης έγραψε το 24-27 του πρώτου δεκαλέπτου.

Η δεύτερη περίοδος άρχισε με επιθετικό ριμπάουντ και καλάθι του Χολμς (26-27), πριν ο Γουίλιαμς-Γκος ευστοχήσει από κοντά για το 26-29. Ο Τουμπέλις σκόραρε με φλόουτερ, όμως ο Ναν απάντησε άμεσα με σουτ για το 28-31. Ο Λεσόρ κέρδισε δύο βολές και έβαλε τη μία, με τον Φρανσίσκο να μετράει 2/2 από τη γραμμή για το 29-33. Ο Ουλάνοβας ευστόχησε σε τρίποντο από τη γωνία (31-36), με τον Όσμαν να ισοφαρίζει με πέντε προσωπικούς πόντους για το 36-36. Ο Τούρκος συνέχισε το καλό του διάστημα και έβαλε ένα ακόμη λέι απ, αλλά και δύο βολές, δίνοντας προβάδισμα 40-38 στον Παναθηναϊκό. Ο Ναν εκτέλεσε εύστοχα από μέση απόσταση (42-38), ενώ το ημίχρονο έληξε 44-40 με καλάθια των Χέιζ-Ντέιβις και Λο.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με 2/4 βολές από Λο και Γουίλιαμς-Γκος (44-42), με τον Λεσόρ να σκοράρει από μέση απόσταση για το 46-42. Ο Ναν πέτυχε γκολ φάουλ, πριν ο Όσμαν κερδίσει τρεις βολές και βάλει τις δύο για το 51-44. Οι Όσμαν και Ναν ανέβασαν ακόμη περισσότερο τη διαφορά (55-46), με τον Μπραζντέικις να δίνει ανάσα στη Ζάλγκιρις με τρίποντο για το 55-49. Ο Φρανσίσκο έβαλε πέντε σερί πόντους και έφερε ξανά σε απόσταση βολής τους Λιθουανούς (55-54), με τον Σορτς να δίνει λύση για το 57-54. Ο Σλούκας πήγε στη γραμμή και ευστόχησε στις προσπάθειές του (59-54), ενώ στην επόμενη φάση έκοψε τον Φρανσίσκο και σκόραρε στο τρανζίσιον για το 61-54. Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» συνέχισε το προσωπικό του σερί με δύο εύστοχες βολές (63-54), όμως Ράιτ και Φρανσίσκο εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη των γηπεδούχων και μείωσαν σε 63-59. Ο Σλούκας ολοκλήρωσε με ακόμη ένα καλάθι το τρίτο δεκάλεπτο, γράφοντας το 65-59.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Ναν ευστόχησε σε μακρινό τρίποντο (68-59), πριν ο Χέιζ-Ντέιβις κερδίσει τρεις βολές, στις οποίες ευστόχησε για το 71-59. Ο Μπραζντέικις έδωσε λύση στους Λιθουανούς με δύσκολο καλάθι (71-61), με τον Όσμαν να πηγαίνει στο καλάθι και να γράφει το 73-61. Η Ζάλγκιρις πλησίασε με Ράιτ και Φρανσίσκο (73-67), όμως ο Ναν με τον Όσμαν αποκατέστησαν τη διψήφια διαφορά με συνεχόμενα λέι απ για το 77-67. Ο Λεσόρ κάρφωσε στον αιφνιδιασμό (79-68), με τον Όσμαν να ανεβάζει ακόμη περισσότερο τη διαφορά με τρίποντο για το 82-68. Η Ζάλγκιρις προσπάθησε να αντιδράσει και έτρεξε ένα επιμέρους σκορ 9-0 με Σλέβα, Γκος, Ράιτ και Φρανσίσκο να μειώνουν σε 83-77. Ο Γάλλος γκαρντ πέτυχε γκολ φάουλ και μείωσε σε απόσταση βολής (83-80), με τον Χέιζ-Ντέιβις να σκοράρει κρίσιμο καλάθι για το 85-80, πριν αποβληθεί με πέντε φάουλ. Ο Χουάντσο έβαλε το κρισιμότερο σουτ του αγώνα (88-82), με τον Σλέβα να κρατάει ζωντανή τη Ζάλγκιρις με συνεχόμενους πόντους για το 90-86. Ο Σλούκας με δύο βολές τέλειωσε το ματς, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει τη σημαντική νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 24-27, 44-40, 65-59, 92-88.



