Σε τρεις εβδομάδες αρχίζει η προετοιμασία της ΑΕΚ και οι ιθύνοντες της ομάδας θέλουν να έχουν σχηματίσει ως τότε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ρόστερ αφήνοντας λιγοστές εκκρεμότητες για τη συνέχεια. Άλλωστε με την πρώτη ευρωπαϊκή υποχρέωση στα τέλη Ιουλίου και την ανάγκη για 3/3 προκρίσεις το καλοκαίρι, δεν υπάρχει περιθώριο για να χαθεί χρόνος.



Ο Ματίας Αλμέιδα είναι σε ανοιχτή γραμμή με τους συνεργάτες του και τη διοίκηση για τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν. Σε πρώτη γραμμή είναι και οι ανανεώσεις, καθώς από την παραμονή ή όχι των Χατζισαφί, Κάλενς, Άμραμπατ και Αραούχο θα εξαρτηθεί αν θα γίνουν κάποιες επιπλέον κινήσεις ή όχι. Σίγουρα, πάντως, η «Ένωση», ανεξάρτητα από την έκβαση των παραπάνω περιπτώσεων, θα κινηθεί για τερματοφύλακα, δεξιό και αριστερό μπακ, κεντρικό χαφ, αριστερό ακραίο επιθετικό και ίσως έναν ακόμη μεσοεπιθετικό.

Σε κάθε περίπτωση,, αλλά μπορεί να φτάσουν και τις επτά ή οκτώ.

