Η ΑΕΚ είναι μόλις 90 λεπτά, ή στη χειρότερη 120, μακριά από τη League Phase του Conference League, από την είσοδο της σε μία ευρωπαϊκή διοργάνωση, κάτι που οι παίκτες, η διοίκηση και οι φίλαθλοι λαχταρούν να ξαναζήσουν.

Το έργο της Ένωσης όμως δεν θα είναι ένας περίπατος στο πάρκο, καθώς απέναντι της βρίσκεται η Άντερλεχτ, μία ποιοτική ομάδα που πανάξια έχει και την ταμπέλα του φαβορί, όπως και δικαιολόγησε στο παιχνίδι του Βελγίου. Εκεί η ΑΕΚ μπορεί να έφυγε με την ισοπαλία (1-1), χρειάστηκε όμως η κορυφαία εμφάνιση του Θωμά Στρακόσα, με τα «κιτρινόμαυρα», για να μείνει όρθια.

Τώρα όλα είναι πιθανά, με την ΑΕΚ να έχει τους φιλάθλους στο πλευρό της, οι οποίοι αναμένεται να κάνουν την επιθυμία του Νίκολιτς διαταγή, γεμίζοντας ασφυκτικά την «OPAP Arena».

Η πρόκριση αυτή από μόνη της θα είναι σίγουρα μία υπέρβαση, σε συνδυασμό όμως με τις προηγούμενες δύο απέναντι σε Χάποελ Μπερ Σεβά και Άρη Λεμεσού τότε η δυσκολία του επιτεύγματος ανεβαίνει πολλά σκαλοπάτια.

Ο Μάρκο Νίκολιτς πήρε μία ομάδα σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, σε μία νέα εποχή μετά το «αντίο» του Ματίας Αλμέιδα και με έναν ξεκάθαρο στόχο, να μπει η ομάδα στο Conference League, πραγματοποιώντας τρεις απανωτές προκρίσεις, χωρίς τη δυνατότητα λάθους.

Ο Σέρβος τεχνικός έχει φέρει σχεδόν εις πέρας την αποστολή του και του μένει πλέον το τελευταίο, αλλά και πιο καθοριστικό, βήμα για να τα καταφέρει.

Τα προβλήματα είναι ήδη πολλά, καθώς η ΑΕΚ έχει να αντιμετωπίσει μία πολύ επικίνδυνη ομάδα όπως η Άντερλεχτ, την ώρα που ακόμη ψάχνει να βρει τον καινούργιο της εαυτό υπό τις οδηγίες του Νίκολιτς. Σε όλα αυτά έρχονται να προστεθούν και οι πολλές απουσίες για να... δέσει το γλυκό.

Ο Ρομπέρτο Περέιρα, ένας πυλώνας στη μεσαία γραμμή για το ξεκίνημα της χρονιάς είναι τραυματίας, ο Πέτρος Μάνταλος μετά την κόκκινη στο Βέλγιο είναι και αυτός εκτός. Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς μοιάζει πολύ δύσκολο να προλάβει την αναμέτρηση, ενώ αγώνα δρόμου κάνουν οι Ζίνι και Λούκα Γιόβιτς, ώστε να βοηθήσουν έστω ερχόμενοι από τον πάγκο.

Τα κουκιά για τον Σέρβο τεχνικό είναι μετρημένα, ο στόχος όμως είναι ξεκάθαρος και ο Μάρκο Νίκολιτς έχει αποδείξει, σε αυτές τις λίγες εβδομάδες που τον γνωρίζουμε, ότι δεν ψάχνει για δικαιολογίες.

Πιθανές 11άδες:

ΑΕΚ (Μ. Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Πινέδα, Λιούμπιτσιτς, Κουτέσα, Ελίασον, Πιερό

Άντερλεχτ (Μ. Χάσι): Κόσεμανσ, Αουγκούστινσον, Κάνα, Χέι, Μάμαρ, Κατ, Λανσανα, Χουέρτα, Ανγκούλο, Ντόλμπεργκ, Αζάρ

Διαιτητής: Ρόχιτ Σάγκι

Βοηθοί: Μόρτεν Γένσεν και Γιόργκεν Ρένινγκ Βαλστάντσβε

4ος: Ντάνιελ Χίγκραφ

VAR: Τομ Χάραλντ Χάγκεν και Μάριους Λίεν.

