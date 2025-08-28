Η μεγάλη ώρα έφτασε για την Ελλάδα! Η Εθνική έρχεται αντιμέτωπη με την Ιταλία (21:30, ΕΡΤ NEWS, Novasports Start, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6) στο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού, για την 1η αγωνιστική του Γ' ομίλου του Ευρωμπάσκετ!

Παρόλο που είναι εναρκτήρια αναμέτρηση για τη «γαλανόλευκη», το ματς αυτό ενδέχεται να κρίνει πολλά στον όμιλο. Η Ιταλία είναι μάλλον η πιο ποιοτική αντίπαλος που θα βρει η Εθνική μπροστά της στην πρώτη φάση, επομένως ένα ροζ φύλλο θα την καταστήσει φαβορί για την κατάληψη της πρώτης θέσης, και άρα για πιο ευνοϊκό bracket στα νοκ-άουτ.

Με «αιχμή του δόρατος» τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και πολλούς παίκτες επιπέδου Ευρωλίγκας γύρω του, η Ελλάδα μπαίνει στο τουρνουά με στόχο να καταφέρει κάτι που προσπαθεί εδώ και 16 χρόνια: να επιστρέψει στα μετάλλια σε μια μεγάλη διοργάνωση.

Υπενθυμίζουμε ότι οι 12 παίκτες που πηρε μαζί του ο Βασίλης Σπανούλης είναι οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Σλούκας, Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Ντίνος Μήτογλου, Δημήτρης Κατσίβελης, Βασίλης Τολιόπουλος και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης.

Από την άλλη πλευρά, η Ιταλία μπαίνει επίσης με βλέψεις στο Ευρωμπάσκετ. Μετά από την πολύ καλή τους παρουσία στο προηγούμενο τουρνουά του 2022, όταν και πέταξαν έξω τη Σερβία φτάνοντας μια... ανάσα από τα μετάλλια, οι «ατζούρι» ταξίδεψαν στην Κύπρο με τον Τζανμάρκο Ποτσέκο ξανά στον πάγκο, αλλά ακόμη πιο ποιοτικό υλικό να παρατάξουν στο παρκέ.

Σε αυτό δεσπόζει ο Σιμόνε Φοντέκιο, που την τελευταία τριετία αγωνίζεται στο ΝΒΑ και από τη νέα σεζόν θα ανήκει στους Μαϊάμι Χιτ. Δίπλα του ξεχωρίζει ο έμπειρος φόργουορντ Ντανίλο Γκαλινάρι, ο Νικολό Μέλι που μετά από μια σεζόν όπου κατέκτησε όλους τους τίτλους με τη Φενέρμπαχτσε θα είναι και πάλι παρών, ενώ η νεότερη γενιά του ιταλικού μπάσκετ εκπροσωπείται από τον 23χρονο Γκαμπριέλε Πρότσιντα της Ρεάλ Μαδρίτης, τον 22χρονο Ματέο Σπανιόλο της Μπασκόνια και τον 21χρονο Σαλιού Νιάνγκ της Βίρτους Μπολόνια.

Συγκεκριμένα, η 12άδα της Ιταλίας είναι η εξής: Μάρκο Σπίσου, Ντανίλο Γκαλινάρι, Σιμόνε Φοντέκιο, Γκαμπριέλε Πρότσιντα, Ματέο Σπανιόλο, Μόμο Ντιουφ, Νίκολα Ακέλε, Νικολό Μέλι, Τζανπάολο Ρίτσι, Σαλιού Νιάνγκ, Ντάριους Τόμπσον, Αλεσάντρο Παγιόλα.

Υπενθυμίζουμε ότι οι δύο ομάδες ήρθαν αντιμέτωπες και στο τουρνουά Ακρόπολις προ ολίγων ημερών, με την Ελλάδα να επικρατεί 76-74. Ωστόσο, η Εθνική παρατάχθηκε χωρίς τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Κώστα Σλούκα και Ντίνο Μήτογλου, ενώ η Ιταλία δεν είχε στη διάθεσή της τον Ντανίλο Γκαλινάρι, επομένως το φιλικό αυτό δεν ήταν ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικό.

Τα άλλα ματς της ημέρας

Η δράση της ημέρας δεν περιορίζεται στο ματς της Εθνικής, καθώς περιλαμβάνει άλλα πέντε παιχνίδια. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιέχει και τους άλλους δύο αγώνες από τον όμιλο της Ελλάδας.

Τζάμπολ στον Γ' όμιλο θα κάνουν οι Γεωργία και Ισπανία, που έρχονται αντιμέτωπες στις 15:00. Οι Γεωργιανοί έχουν βλέψεις για τα νοκ-άουτ και θέλουν να τις αποδείξουν κόντρα σε μια «ρόχα» λιγότερο ποιοτική από άλλες χρονιές, αλλά πάντα υπολογίσιμη.

Το τρίτο ματς της Λεμεσού θα διεξαχθεί ανάμεσα στις δύο μάλλον πιο αδύναμες ομάδες του ομίλου, τη Βοσνία και τη Γεωργία (18:15). Η ομάδα της πρώην Γιουγκοσλαβίας δεν έχει στη διάθεσή της τον Τζάναν Μούσα, αδιαμφισβήτητο ηγέτη της, ενώ από την άλλη η «Μεγαλόνησος» διαθέτει ένα ρόστερ χωρίς ιδιαίτερη ποιότητα, κερδίζοντας μια θέση στο τουρνουά ως οικοδέσποινα.

Φυσικά, ενδιαφέρον για την Ελλάδα έχουν και τα ματς του Δ' ομίλου του Κατοβίτσε, που επίσης κάνει τζάμπολ την Πέμπτη. Από το συγκεκριμένο γκρουπ θα βγει ο αντίπαλος της Εθνικής μας στη φάση των «16».

Το πρόγραμμα του ομίλου ξεκινάει με την κόντρα μεταξύ Ισραήλ και Ισλανδίας (15:00), με τους Ισραηλινούς του Ντένι Άβντιγια και άλλων «Ευρωλιγκάτων» να είναι ξεκάθαρο φαβορί, απέναντι στη μικρότερη χώρα στην ιστορία του θεσμού.

Η συνέχεια θα γίνει με το ματς μεταξύ Βελγίου και Γαλλίας στις 18:00. Πρόκειται για ακόμη ένα παιχνίδι με ξεκάθαρο προβάδισμα για τους «μπλε», που παρά τις πολλές απουσίες έχουν και πάλι ως στόχο το μετάλλιο.

Το πιο ενδιαφέρον ματς στον Δ' όμιλο είναι αυτό ανάμεσα στη Σλοβενία και την Πολωνία. Ο Λούκα Ντόντσιτς και η παρέα του θα αντιμετωπίσουν την ομάδα που τους απέκλεισε στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ του 2022, ψάχνοντας την... εκδίκηση.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας:

• 15:00 Ισραήλ – Ισλανδία, Novasports 4

• 15:00 Γεωργία – Ισπανία, Novasports Start

• 18:00 Βέλγιο – Γαλλία, Novasporrts 4

• 18:15 Βοσνία/Ερζεγοβίνη – Κύπρος, Novasports Start

• 21:30 Σλοβενία – Πολωνία Novasports 4

• 21:30 Ελλάδα – Ιταλία, ΕΡΤ NEWS, Novasports Start

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.