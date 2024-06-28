Έχοντας πολλές απουσίες, διεθνών και τραυματιών, χωρίς τις μεταγραφές που θα κάνει, αλλά και απέναντι σε έναν καλό αντίπαλο, η ΑΕΚ γνώρισε πολύ βαριά ήττα με 6-0, από την Άλκμααρ στο πρώτο της φιλικό ενόψει της νέας σεζόν!



Περισσότερο από την έκταση του σκορ, βέβαια, θα πρέπει να προβληματίσει τον Ματίας Αλμέιδα -που χρησιμοποίησε δύο διαφορετικές 11άδες- το γεγονός ότι η «Ένωση» δυσκολεύτηκε στα μετόπισθεν, δείχνοντας ανεπαρκή εικόνα, ειδικότερα στην δεξιά της πλευρά…



Παράλληλα, δεν μπόρεσε να μετουσιώσει σε γκολ τις δικές της ευκαιρίες, με τα πόδια των παικτών της να είναι μεν «βαριά», απόλυτα φυσιολογικά, αλλά το ίδιο ίσχυε και για την ολλανδική ομάδα.

Στο… μυαλό του κόουτς:

Η ΑΕΚ παρατάχθηκε έχοντας σχηματισμό το… καθιερωμένο 4-4-1-1, τον Θεοχάρη στην εστία και τους Ρότα, Μήτογλου, Μουκουντί και Χατζισαφί στα μετόπισθεν. Γιόνσον και Γαλανόπουλος ήταν οι δύο «κόφτες», με τους Ελίασον-Φερνάντες στα άκρα και τον Μάνταλο πίσω από τον Γκαρσία που έπαιξε στην κορυφή της επίθεσης.



Το ματς:

Η ΑΕΚ ξεκίνησε πιο δυνατά στο παιχνίδι παίζοντας κυρίως από τα αριστερά, με αποτέλεσμα να φτιάξει την πρώτη της αξιόλογη φάση από εκείνη την πλευρά, μόλις στο 3’…



Όταν από γέμισμα του Χατζισαφί, ο Γαλανόπουλος κατέβασε την μπάλα, σούταρε, αλλά ο Οβούσου του είπε όχι, αποκρούοντας εντυπωσιακά με το ένα χέρι!



Η Άλκμααρ ευτύχησε να προηγηθεί στην πρώτη της επίσκεψη στα αντίπαλα καρέ, στο 10ο λεπτό, με τον Μπούρμεστερ να κλέβει από τον Γιόνσον, να μεταβιβάζει άμεσα στον Φαν Μπόμελ, ο οποίος με ωραίο πλασέ εντός περιοχής και αριστερά, έκανε το 0-1!

Για να ακολουθήσει μια ακόμα καλή στιγμή για την «Ένωση», που συνέχισε να πιέζει ψηλά και να παίζει άμεσο ποδόσφαιρο, τρία λεπτά αργότερα. Με τον Μάνταλο να κλέβει αλλά να μην μπορεί να νικήσει στο τετ α τετ τον Οβούσου, που απεσώβησε το 1-1, διώχνοντας ξανά σε κόρνερ…



Με την ΑΕΚ να διατηρεί την κατοχή της μπάλας, ήρθε, ωστόσο και το δεύτερο τέρμα της ολλανδικής ομάδας, με τρόπο παρόμοιο, μάλιστα, με εκείνον του 0-1…



Στο 27ο λεπτό, συγκεκριμένα, όταν από νέο λάθος και κλέψιμο του Μπούρμεστερ, ο Ζεεφούικ πήρε την μπάλα σε θέση μέσα αριστερά, πλάσαρε τον Θεοχάρη και πέτυχε το 0-2!

Από εκείνο το σημείο και μετά, ο ρυθμός έπεσε, με την Άλκμααρ να παίρνει μέτρα στο γήπεδο και την ομάδα του Αλμέιδα να επιχειρεί πλέον να «χτίσει» το παιχνίδι της από πίσω, ανεπιτυχώς ωστόσο.



Σαν να μην έφτανε αυτό, δε, δέχτηκε και τρίτο τέρμα από τον αντίπαλό της, στο 43’, με τον Μπούρμεστερ να βγαίνει στην πλάτη της άμυνας, να αφήνει πίσω τον Μήτογλου και με πολύ όμορφο σκαφτό πλασέ να πετυχαίνει το 0-3!

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τους «κιτρινόμαυρους» να παρατάσσονται με… ολόκληρη καινούργια 11άδα αλλά ίδιο σχηματισμό, ως είθισται σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά και την ΑΖ να την μιμείται, παίρνοντας παράλληλα τα ηνία.



Όπως και στο πρώτο 45λεπτο, πάντως, ήταν η ΑΕΚ εκείνη που είχε την πρώτη ευκαιρία στο 59’, με τον Θεοδωρίδη να μην μπορεί να κάνει την προβολή στο γέμισμα του Τσιλούλη, από αριστερά…



Αντιθέτως, η Άλκμααρ αποδείχτηκε εκ νέου εύστοχη, στην δική της καλή στιγμή, στο 63ο λεπτό. Καθώς ο Μάινανς εκμεταλλεύθηκε λάθος του Ραντόνια και με πλασέ νίκησε τον Αγγελόπουλο, σημειώνοντας το 0-4!

Στην συνέχεια, το τέμπο του παιχνιδιού έγινε ακόμα πιο αργό, με τα εκατέρωθεν κόρνερ να αποτελούν τον τρόπο επίθεσης αμφότερων των ομάδων, χωρίς κάτι περαιτέρω.



Ωστόσο, μπαίνοντας στην τελική ευθεία του φιλικού, η ολλανδική ομάδα βρήκε όχι ένα αλλά δύο τέρματα ακόμα, μέσα σε… ένα λεπτό μάλιστα. Στο 88’, με τον Φαν Μπρέντεροτ και στο 89’ με τον Κάσιους να γράφουν το τελικό και ευρύ 6-0 για την Άλκμααρ, χτυπώντας… καμπανάκι παράλληλα για την ΑΕΚ, έστω κι αν μιλάμε για το πρώτο μόλις φιλικό.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Θεοχάρης (46’ Αγγελόπουλος), Ρότα (46’ Κανελλόπουλος), Μουκουντί (46’ Χρυσόπουλος), Μήτογλου (46’ Ραντόνια), Χατζισαφί (46’ Πήλιος), Ελίασον (46’ Ζίνι), Γιόνσον (46’ Φοφανά), Γαλανόπουλος (46’ Ρουκουνάκης), Φερνάντες (46’ Τσιλούλης), Μάνταλος (46’ Μαχαίρας), Γκαρσία (46’ Θεοδωρίδης).



Άλκμααρ (Mάρτεν Μάρτενς): Οβούσου, Πενέτρα, Φαν Μπόμελ, Κλασιέ, Ντέκερ, Λάχντο, Σούτεν, Σμιτ, Μπούρμεστερ, Ζεεφούικ, Ντε Βίτ.



Στο β’ ημίχρονο έπαιξαν: Βέρχουλστ, Κάσιους, Γκόες, Μαρτίνς, Κουπμάινερς, Μάινανς, Μπαζούρ, Ποκού, Σαντίκ, Φαν Μπρέντεροτ και Σμιτ.

