Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τα πρώτα «γαλανόλευκα» μετάλλια είναι γεγονός: Χρυσό και ασημένιο για τις αδελφές Ζενέγια

Οι αδελφές Ζενέγια, Λάουρα και Ελημπιώνα, κατάκτησαν το χρυσό και το ασημένιο μετάλλιο αντίστοιχα στα 400 μέτρα με εμπόδια στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα του Βόλου

αδερφές Ζενέγια

Τα πρώτα «γαλανόλευκα» μετάλλια στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα στίβου που διεξάγεται στον Βόλο είναι γεγονός!

Το απόγευμα του Σαββάτου, οι αδελφές Ζενέγια, Λάουρα και Ελημπιωνα, κατέκτησαν το χρυσό και το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό των 400 μέτρων με εμπόδια, και άνοιξαν λογαριασμό για τη χώρα μας στη διοργάνωση!

Η Λάουρα, με χρόνο 57.02 έκοψε πρώτη το νήμα, με την αδελφή της, Ελημπιώνα, να πέφτει για πρώτη φορά κάτω από τα 58 δευτερόλεπτα και με χρόνο 57.91 να κατακτά το ασημένιο μετάλλιο!

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: στίβος Βόλος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark