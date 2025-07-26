Τα πρώτα «γαλανόλευκα» μετάλλια στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα στίβου που διεξάγεται στον Βόλο είναι γεγονός!

Το απόγευμα του Σαββάτου, οι αδελφές Ζενέγια, Λάουρα και Ελημπιωνα, κατέκτησαν το χρυσό και το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό των 400 μέτρων με εμπόδια, και άνοιξαν λογαριασμό για τη χώρα μας στη διοργάνωση!

Η Λάουρα, με χρόνο 57.02 έκοψε πρώτη το νήμα, με την αδελφή της, Ελημπιώνα, να πέφτει για πρώτη φορά κάτω από τα 58 δευτερόλεπτα και με χρόνο 57.91 να κατακτά το ασημένιο μετάλλιο!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.