Πολύ κοντά στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας βρίσκεται ο Γιώργος Βαγιαννίδης σύμφωνα με την «O Jogo».

Η πορτογαλική ιστοσελίδα, με εκτενές ρεπορτάζ, τονίζει ότι από το βράδυ της Παρασκευής (25/7) άνθρωποι του συλλόγου της Ιβηρικής, βρίσκονται στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό και να... πιέσουν ουσιαστικά τους «πράσινους» να δώσουν θετική απάντηση.

Μάλιστα το δημοσίευμα προσθέτει ότι οι εκπρόσωποι της ομάδας, ενημέρωσαν το «τριφύλλι» ότι θα προσφέρουν 13+2 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο ικανοποιεί τον Παναθηναϊκό.

«Το μόνο που απομένει είναι να συμφωνηθεί το ποσοστό μεταπώλησης που θα κρατήσει ο Παναθηναϊκός. Ο Βαγιαννίδης έχει αποφασίσει ότι θα παίζει στη Σπόρτινγκ την επόμενη σεζόν», σημείωσε χαρακτηριστικά η O Jogo.

