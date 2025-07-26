Επίσημο: Από τον Ολυμπιακό στην Dubai BC ο Πετρούσεφ

Και επίσημα κάτοικος Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ο Φίλιπ Πετρούσεφ! Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την παραχώρηση του Σέρβου ψηλού στην Dubai BC και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα του. «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την παραχώρηση του αθλητή, Φιλίπ Πετρούσεφ στην Dubai BC και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του», ανέφεραν οι «ερυθρόλευκοι», που θα λάβουν ένα buy-out ύψους περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ για τον διεθνή φόργουορντ/σέντερ.

Πρόκειται για μία ακόμη σπουδαία κίνηση της Dubai BC, μετά από πολλές μεγάλες μεταγραφές, όπως αυτές των Αλέξα Αβράμοβιτς, Τζάναν Μούσα, Ντουέιν Μπέικον και Μαμ Ζαϊτέ, μεταξύ άλλων.



Την περασμένη σεζόν, ο διεθνής ψηλός είχε κατά μέσο όρο 14,1 πόντους, 4,9 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ ανά ματς στην EuroLeague με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.