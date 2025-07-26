Δημοσιεύματα κατά... συρροή για παίκτες του Παναθηναϊκού από το εξωτερικό!

Λίγες ώρες μετά την αναφορά Βραζιλιάνου δημοσιογράφου περί ενδιαφέροντος της Μποταφόγκο για τον Τετέ, ένας ακόμη παίκτης του «τριφυλλιού» μπήκε στο κάδρο της μεταγραφολογίας και των φημών.

Συγκεκριμένα ο ρεπόρτερ της Ίντερ Μαϊάμι, Ντάνιελ Σολάνια, αναφέρει ότι η ομάδα του MLS στην οποία αγωνίζεται και ο θρύλος Λιονέλ Μέσι, ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Φακούντο Πελίστρι και έχει στα ραντάρ της τον παίκτη του Παναθηναϊκού, μαζί με τον Μαρκ Μπαρτρά.

Στο ρεπορτάζ αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι ο Παναθηναϊκός για να συζητήσει το ενδεχόμενο παραχώρησης του παίκτη θα πρέπει να υπερκαλυφθεί το ποσό με το οποίο οι «πράσινοι» αγόρασαν τον Πελίστρι από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία θα πρέπει να είναι πιθανώς και οκταψήφια.

Θυμίζουμε ότι πριν από λίγες ημέρες ο Ουρουγουανός είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο δημοσιευμάτων τα οποία έκαναν λόγο για ενδιαφέρον της Φλουμινένσε, χωρίς ωστόσο να δοθεί συνέχεια.

🚨 El Inter Miami estaría buscando fichar a Marc Bartra y a Facundo Pellistri



ℹ️: @DiceElDani pic.twitter.com/H7Loc2gSoo — InterArg_ (@InterArg_) July 26, 2025

