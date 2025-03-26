A Bola: «Απέρριψε πρόταση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για Βαγιαννίδη ο Παναθηναϊκός»

«Πόρτα» για μια ακόμα φορά φέρεται να… έφαγε η Σπόρτινγκ Λισαβόνας από τον Παναθηναϊκό, αναφορικά με την παραχώρηση του Γιώργου Βαγιαννίδη!



Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από το ρεπορτάζ της «A Bola», με την πορτογαλική εφημερίδα να αποκαλύπτει ότι τα «λιοντάρια» κατέθεσαν πρόταση ύψους έξι εκατομμυρίων ευρώ στο «τριφύλλι» για να αποκτήσουν τον διεθνή δεξιό μπακ, αλλά έλαβαν αρνητική απάντηση.

Όπως καταγράφεται στο ίδιο δημοσίευμα, αφενός η Σπόρτινγκ σκοπεύει να ανέβει στα οκτώ εκατομμύρια μαζί με τα μπόνους, αν και οι αξιώσεις του Παναθηναϊκού για τον Βαγιαννίδη δεν πέφτουν κάτω από τα δέκα .



Αφετέρου, ο 23χρονος άσος είναι βασικός στόχος της πορτογαλικής ομάδας για τη θέση που αγωνίζεται, εξ ου και δεν πρόκειται να εγκαταλειφθεί η προσπάθεια απόκτησής του…



Μάλιστα, άνθρωπος της Σπόρτινγκ αναμένεται να βρεθεί την Κυριακή στο ντέρμπι των «πράσινων» με τον Ολυμπιακό, για να τον παρακολουθήσει εκ νέου από κοντά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.