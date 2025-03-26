Επίσημο: Με ημιαυτόματο οφσάιντ και Goal Line Technology τα playoffs για τις θέσεις 1-4 και τελικός Κυπέλλου

Ήταν αποφασισμένο, έγινε πράξη και, πλέον, η τεχνολογία θα κάνει την εμφάνισή της και στο ελληνικό ποδόσφαιρο στο πλήρες εύρος της…



Για τη χρήση του ημιαυτόματου οφσάιντ αλλά και του Goal Line Technology, που ανακοίνωσε σήμερα (26/03) και επίσημα η Stoiximan Super League, ο λόγος!

Με τη διοργανώτρια Αρχή να γνωστοποιεί την έναρξη της συνεργασίας της με την εταιρεία Hawk-Eye Innovations προκειμένου να χρησιμοποιεί τις δύο υπηρεσίες και να ελαχιστοποιήσει τα όποια διαιτητικά λάθη προκύπτουν.



Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Σε συνέχεια ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, η Super League, ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τη Hawk-Eye Innovations, εταιρία του ομίλου Sony, για την χρήση των τεχνολογιών Semi-Automated Offside Technology (SAOT) και Goal Line Technology (GLT), σε όλους τους αγώνες των Stoiximan Super League Playoffs (θέσεις 1-4), καθώς και στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η χρήση της τεχνολογίας Hawk-Eye για ημιαυτόματη ανίχνευση οφσάιντ τοποθετεί την Super League Ελλάδας ανάμεσα σε πρωτοπόρους του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.



Η Super League παρέχει τις απαραίτητες υποδομές τεχνολογίας αιχμής για την άμεση και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων από τους διαιτητές, όπως αντίστοιχα πράττουν η Serie A της Ιταλίας και η La Liga της Ισπανίας, καθώς και υπερεθνικές ομοσπονδίες, όπως η UEFA και η FIFA.



Το SAOT (ημιαυτόματο οφσάιντ) χρησιμοποιεί 10 κάμερες ανίχνευσης, για τηv ακριβή λήψη αποφάσεων οφσάιντ μέσω της ανάλυσης της θέσης κάθε παίκτη στον αγωνιστικό χώρο, από 29 σημεία στο σώμα, τη θέση και την τροχιά της μπάλας, μέσα σε δευτερόλεπτα.



Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζει την τρισδιάστατη απεικόνιση των φάσεων, αντί της μέχρι σήμερα υφιστάμενης δισδιάστατης μεθόδου εμφάνισης γραμμών οφσάιντ, παρέχοντας πολύ πιο αποτελεσματική τοποθέτηση της εικονικής γραμμής οφσάιντ και μειώνοντας τον χρόνο λήψης απόφασης από τους διαιτητές.



Το GLT (τεχνολογία γραμμής γκολ), το οποίο επίσης θα χρησιμοποιηθεί σε όλους τους αγώνες των Stoiximan Playoffs (θέσεις 1-4), καθώς και στον Τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, θα ενημερώνει άμεσα και αυτόματα το διαιτητή για το αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή ή όχι, (γκολ ή μη γκολ), μέσω ανίχνευσης της μπάλας, από επτά κάμερες σε κάθε εστία.



Η αναπληρώτρια πρόεδρος της Super League Κάτια Κοξένογλου δήλωσε: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League Greece αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την εφαρμογή του Semi-Automated Offside και του Goal Line Technology, στα Stoiximan Super League Playoffs θέσεων 1 ως 4, προκειμένου να αναβαθμιστεί η ακρίβεια των αποφάσεων των διαιτητών. Η Super League Greece αποφάσισε να συνεργαστεί με την Hawk-Eye Innovations, πρωτοπόρο στις ποδοσφαιρικές τεχνολογίες, με αποδεδειγμένο ιστορικό σε διοργανώσεις UEFA και FIFA, καθώς και σε κορυφαία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, για να ενισχύσει περαιτέρω την αξιοπιστία των Stoiximan Super League Playoffs 1-4, καθώς και του Τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας».



Ο Tony Page, Γενικός Διευθυντής του Ποδοσφαιρικού τμήματος της Hawk-Eye Innovations, σημείωσε:

«Είμαστε υπερήφανοι για την έναρξη της συνεργασίας μας με τη Super League για την εισαγωγή του SAOT και GLT. Η Hawk-Eye είναι γνωστή για τις επιτυχημένες συνεργασίες της με τις μεγαλύτερες ομοσπονδίες και πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες που βελτιώνουν την λήψη αποφάσεων μέσα από τη χρήση τεχνολογίας».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.