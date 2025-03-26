Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Με το… αγαπημένο του πλάνο ο Αταμάν για να καλύψει το κενό στο «3»

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ χωρίς παίκτη στο «3» , αφού οι Όσμαν, Παπαπέτρου και Γκριγκόνις είναι τραυματίες

Εργκίν Αταμάν

Οι «πράσινοι» ταξίδεψαν στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσουν τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής της Euroleague. Το Τριφύλλι θέλει να πάρει τη νίκη που θα τον φέρει μια… αγκαλιά με την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, όμως έχει πολλές απουσίες. Λεσόρ, Γιούρτσεβεν και Γκριγκόνις απουσιάζουν εδώ και καιρό, ενώ Όσμαν και Παπαπέτρου προστίθενται σε αυτούς.

Πηγή: skai.gr

