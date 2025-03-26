Παναθηναϊκός: Με το… αγαπημένο του πλάνο ο Αταμάν για να καλύψει το κενό στο «3»

Οι «πράσινοι» ταξίδεψαν στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσουν τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής της Euroleague. Το Τριφύλλι θέλει να πάρει τη νίκη που θα τον φέρει μια… αγκαλιά με την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, όμως έχει πολλές απουσίες. Λεσόρ, Γιούρτσεβεν και Γκριγκόνις απουσιάζουν εδώ και καιρό, ενώ Όσμαν και Παπαπέτρου προστίθενται σε αυτούς.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.