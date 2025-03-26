Επιστολή της ΑΕΚ στην ΕΠΟ: Την κατηγορεί για επιλεκτική ενημέρωση και μοιράζει το 1,5 εκατ. απευθείας στις Ενώσεις

Τη δέσμευση την οποία και είχε πάρει για χορηγία των Ενώσεων με ένα συνολικού ποσό ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ τηρεί η ΠΑΕ ΑΕΚ και ο Μάριος Ηλιόπουλος.



Σε σχετική επιστολή που απέστειλε χθες στην ΕΠΟ η Ένωση επισημαίνει ότι η ενίσχυση αυτή θα δοθεί απευθείας στη Ενώσεις με απόλυτη διαφάνεια και χωρίς ανάμιξη της ΕΠΟ και της διοίκησής της.

Μάλιστα, σε ένα της σημείο κατηγορεί την ομοσπονδία για επιλεκτική ενημέρωση, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα, και ενώ βρισκόμαστε σε αναμονή για την αξιολόγηση και ομαδοποίηση των βασικών αναγκών των σωματείων των ΕΠΣ, σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια αλλά και σχεδίου συμφωνίας, συνέβησαν επιλεκτικές αρνητικές διαρροές από τοποθετήσεις στελεχών σας, παραπλανώντας το κοινό, περί δήθεν ανάκλησης της δωρεάς ή αδράνειας μας, οι οποίες δεν διαψεύσθηκαν από τη Διοίκηση της ΕΠΟ, ως η τελευταία όφειλε να πράξει!!! Οι παραπάνω ενέργειες αλλά και η απραξία σας παραπέμπουν σε μεγάλα ερωτηματικά!!!».



Αναλυτικά αναφέρει η ΑΕΚ στην επιστολή της…



Αναλυτικά η επιστολη που εστάλη στην ΕΠΟ από την ΑΕΚ. Είναι υπόψη του προέδρου και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ:



ΠΡΟΣ ΕΠΟ

Υπόψη κυρίου Προέδρου

Υπόψη Μελών Ε.Ε. ΕΠΟ



Νέα Φιλαδέλφεια 25.3.2025

Αγαπητοί κύριοι

Ως γνωστό, η ΠΑΕ ΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος και το Κοινωφελές Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Ίδρυμα «ΤΑΚΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ», εκδήλωσαν το ενδιαφέρον και παρείχαν τη δέσμευση να συνδράμουν ενεργά στην ανάπτυξη και την πρόοδο του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου με ενίσχυση ποσού έως ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.500.000 €), προς τις Ενώσεις των Ποδοσφαιρικών Σωματείων της χώρας – μέλη σας, μέσω διαφόρων δράσεων και ενεργειών.

Η δέσμευση αυτή εξακολουθεί το ίδιο ισχυρή και αναλλοίωτη, όπως παραμένει το πάθος και η ηθική μας δέσμευση στην Αρχή του «Ευ Αγωνίζεσθαι» και στις Αξίες που κληροδοτούνται και μεταλαμπαδεύονται από το Ίδρυμα «ΤΑΚΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ».

Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα, και ενώ βρισκόμαστε σε αναμονή για την αξιολόγηση και ομαδοποίηση των βασικών αναγκών των σωματείων των ΕΠΣ, σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια αλλά και σχεδίου συμφωνίας, συνέβησαν επιλεκτικές αρνητικές διαρροές από τοποθετήσεις στελεχών σας, παραπλανώντας το κοινό, περί δήθεν ανάκλησης της δωρεάς ή αδράνειας μας, οι οποίες δεν διαψεύσθηκαν από τη Διοίκηση της ΕΠΟ, ως η τελευταία όφειλε να πράξει!!! Οι παραπάνω ενέργειες αλλά και η απραξία σας παραπέμπουν σε μεγάλα ερωτηματικά!!!

Λυπούμεθα για την ως άνω εξέλιξη και προς αποφυγή περαιτέρω διασποράς αναληθών γεγονότων και δημοσιευμάτων, ενημερώνουμε ότι η ενίσχυση των ερασιτεχνικών ποδοσφαιρικών σωματείων των ΕΠΣ θα υλοποιηθεί απευθείας μέσω του Ιδρύματος ΤΑΚΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ και της εταιρίας SEAJETS, με αυτοτελείς ενέργειες με Ενώσεις του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, πάντα με βάση όσα επιτάσσει ο Νόμος.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς και επ’ ευκαιρία της σημερινής Εθνικής Εορτής ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ!!!

Μάριος Ηλιόπουλος

