Ρωσία: Πυρηνοκίνητο παγοθραυστικό υπέστη ζημιά στην Αρκτική

Ρωσικό πυρηνοκίνητο παγοθραυστικό υπέστη ζημιά στο κύτος του όταν συγκρούστηκε με παγιδευμένο πλοίο στα ύδατα της Αρκτικής το οποίο προσπάθησε να απελευθερώσει, μετέδωσε σήμερα Τρίτη το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

Το πρακτορείο αναφέρει ότι το πλοίο «Πενήντα χρόνια της Νίκης» εξακολουθεί να επιχειρεί κανονικά και δεν υπέστησαν ζημιές ο αντιδραστήρας και τα ζωτικής σημασίας συστήματα του. Κανένας δεν τραυματίσθηκε κατά το συμβάν, το οποίο σημειώθηκε την νύχτα της Κυριακής στην Θάλασσα του Κάρα, μετέδωσε το RIA.

Russian media report that a Russian icebreaker 50 Years of Victory has collided with a dry cargo ship in the Kara Sea on January 26.



The icebreaker suffered damage to the left side hull, Russian media reported but promised everything was fine. See damage on second image.



With… https://t.co/uxnRqXrxk1 pic.twitter.com/XL0DnHcsI4 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 28, 2025

«Το πυρηνοκίνητο παγοθραυστικό συνεχίζει να επιχειρεί κανονικά στα ύδατα της Βόρειας Θαλάσσιας Οδού», ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία του στόλου Rosatomflot.

Η ανάπτυξη της Βόρειας Θαλάσσιας Οδού μέσω της Αρκτικής αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, καθώς η Ρωσία μετατοπίζει το εμπόριό της προς τα ανατολικά ως απάντηση στα κύματα δυτικών κυρώσεων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Το παγοθραυστικό "50 χρόνια της Νίκης" ναυπηγήθηκε στην Αγία Πετρούπολη. Το μήκος του είναι 147,9 μέτρα, το πλάτος του είναι 29,9 μέτρα, το εκτόπισμά του είναι 23 χιλιάδες τόνοι και η ταχύτητά του στην ανοιχτή θάλασσα είναι 20,8 κόμβοι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.