Οι γεωπολιτικές εξελίξεις ενόψει και των προαναγγελθέντων δασμών του νέου Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κυριάρχησαν στο πρώτο πάνελ της συζήτησης του Economist με θέμα "ο Κόσμος του 2025" που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Στο πρώτο πάνελ της συζήτησης συμμετείχαν ο καθηγητής Οικονομικών στο πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ Kenneth Rogoff, η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Navios Maritime Αγγελική Φράγκου και ο Ευάγγελος Μαρινάκης, ιδρυτής και πρόεδρος της Capital Maritime & Trading Corp..

Η κ.Φράγκου αναφερόμενη στις εξελίξεις στο ναυτιλιακό κλάδο για το 2025 είπε ότι θα πρέπει να επιλυθούν σημαντικά γεωπολιτικά ζητήματα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ένταση Ισραήλ-Ιράν και οι επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και φυσικά οι δασμοί.

Αναφερόμενη στις κυρώσεις των ρωσικών τάνκερ είπε ότι αυτός ο στόλος αποτελεί το 10% του παγκόσμιου στόλου, ενώ αναφερόμενη στις κυρώσεις στο Ιράν τόνισε ότι έχουν περιοριστεί οι εξαγωγές και ανέφερε ότι παραμένει ασαφές ακόμα που θα διαμορφωθεί η κατάσταση στην αγορά και κυρίως στα στενά του Ορμού αν τα πράγματα επιδεινωθούν.

Αναφερόμενη στις εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά την προσωρινή εκεχειρία Ισραήλ-Χαμάς και τη δέσμευσή των Χούθι ότι θα περιορίσουν κάθε περαιτέρω επίθεση σε πλοία με ισραηλινή σημαία ή «που ανήκουν εξ ολοκλήρου σε ισραηλινά άτομα ή οντότητες», η Αγγελική Φράγκου είπε οι εταιρείες δεν μπορούν να διακινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές πλοία και αγαθά στη σημαντική αυτή ναυτιλιακή οδό.

Τόνισε ότι οι εταιρείες θα πρέπει να είναι σίγουρες ότι έχει ειπωθεί ισχύει, αλλά αυτό επεσήμανε ότι είναι πολύ νωρίς να το πούμε, καθώς η συμφωνία Χαμάς και Ισραήλ είναι πολύ "φρέσκια".

Συμπλήρωσε ότι οι Χούθι στο τέλος έχουν ένα σύστημα που είναι προτιμησιακό.

«Δεν μπορεί εταιρείες που είναι εισηγμένες και διαχειρίζονται μεγάλα κεφάλαια να ρισκάρουν» ανέφερε.

Από την πλευρά του πρόεδρος της Capital Maritime & Trading Corp. Βαγγέλης Μαρινάκης είπε ότι όταν υπάρχουν τρομοκράτες δεν μπορεί να έχει συμφωνία εκτιμώντας ότι προς το συμφέρον όλων είναι να αποφύγουν το πέρασμα της Ερυθράς Θάλασσας, καθώς τόνισε ότι «είναι ένας κίνδυνος που δεν χρειάζεται να πάρουμε».

Είπε, επίσης, ότι οι Χούθι αν δουν ότι δεν υπάρχει στόχος να στοχεύσουν αυτό θα αλλάξει άρδην την κατάσταση, αλλά και στην περίπτωση που η κυκλοφορία είναι φυσιολογική αυτό "θα είναι δύσκολο να δούμε πως θα τελειώσει"

Για το θέμα των προαναγγελθέντων αμερικανικών δασμών ο Βαγγέλης Μαρινάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι μπορεί εν μέρει να υπάρξει, αλλά με μια ενδεδειγμένη λύση, καθώς όπως τόνισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι επιχειρηματίας και θέλει να προστατεύσει τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Είπε ότι πριν τις εκλογές πολλές φορές υπερβάλλουμε και λέμε τι ακριβώς χρειαζόμαστε για να προσελκύσουμε την προσοχή, αλλά αν, σε τελική ανάλυση, υπάρξει μια αύξηση των δασμών και πάλι θα υπάρχει ανάγκη για τρόφιμα, για ενέργεια και για συγκεκριμένα προϊόντα που παράγονται στην Κίνα με ανταγωνιστικές τιμές, οπότε είμαι αρκετά αισιόδοξος όσον αφορά το παγκόσμιο εμπόριο και τους δασμούς. Αναφερόμενος στην Ευρώπη εξέφρασε την ανησυχία του ότι υπάρχει έλλειψη ηγεσίας στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων και εκτίμησε ότι αυτό θα επηρεάσει περισσότερο τις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Είπε ότι αυτό που έχει συμβεί τα τελευταία δύο χρόνια λόγω και του ρωσο-ουκρανικού πολέμου και την επιβολή των κυρώσεων είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους στην αγορά ενέργειας κάτι που οδήγησε σε αυξήσεις τιμών σε διάφορα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ η σε προϊόντα σε καθημερινή βάση και είναι ένα γεγονός που δεν βοήθησε τις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Σχετικά με την Ελλάδα είπε ότι κατάσταση είναι πιο ευνοϊκή για τη χώρα, αφού, λόγω της κρίσης, ξεκίνησε από το μηδέν, οπότε τόνισε ότι για τα επόμενα δύο τρία χρόνια θα έχουμε αναπτυξιακούς ρυθμούς στην οικονομία που συνδέεται και με την αύξηση του τουρισμού και την κίνηση της κτηματαγοράς.

«Είμαι αρκετά αισιόδοξος για την Ελλάδα, αλλά όχι για την Ευρώπη, καθώς έχουν γίνει θεμελιώδη σφάλματα που έχουν επηρεάσει την ευρωπαϊκή οικονομία συνολικά» τόνισε ο πρόεδρος της capital. Αναφορικά με την κρίση στη Γερμανία είπε ότι ζούσε με επιδοτούμενη ενέργεια από το ρωσικό αέριο, οπότε πολύ οικονομικοί της κλάδοι δεν αναπτύχθηκαν όπως νέες τεχνολογίες και βιομηχανία.

Από την πλευρά του ο Kenneth Rogoff, καθηγητής Οικονομικών αναφερόμενος στο θέμα των δασμών είπε ότι δυστυχώς έρχονται και ότι δεν μπορεί να μπει στο μυαλό του αμερικανικού προέδρου.

Δήλωσε ότι οι δασμοί ήταν η μεγαλύτερη υπόσχεση του αμερικανού προέδρου στην προεκλογική του εκστρατεία και το πιστεύει.

"Θεωρεί ότι Κίνα θα πληρώσει τους δασμούς για τα προϊόντα, αλλά είναι λάθος αυτό" είπε ο κ.Roggof επισημαίνοντας ότι στη Βραζιλία έχουν πολύ υψηλού δασμούς για τα πάντα και το αποτέλεσμα ήταν να επηρεαστούν οι εξαγωγές της. Τόνισε ότι δεν μπορεί να επιβληθεί ένας συνολικός δασμός για τα πάντα.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι κατά τη δική του αίσθηση κανείς δεν πρόκειται να είναι απέναντι στις αποφάσεις του αμερικανικού προέδρου και ότι ο μόνος τρόπος που θα μάθει είναι όταν επιβληθούν οι δασμοί και υπάρξει μείωσης της ανάπτυξης και αύξηση του πληθωρισμού.

