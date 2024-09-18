Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση πλειοψηφικού ποσοστού ύψους 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.» (ΟΛΗ Α.Ε.) έναντι τιμήματος 80 εκατ. ευρώ, στην κοινοπραξία που αποτελείται από τις εταιρείες «Grimaldi Euromed S.p.A.» και «Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε.».

Με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του πλειοψηφικού ποσοστού, έπειτα από διαγωνισμό που διενήργησε το ΤΑΙΠΕΔ, ο λιμένας Ηρακλείου περνά σε μια νέα πορεία ανάπτυξης. Η ΟΛΗ Α.Ε. αποκτά έναν ισχυρό μέτοχο και το ΤΑΙΠΕΔ, που διατηρεί το 33% του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού, έναν στρατηγικό εταίρο. Με τη συμφωνία μετόχων που υπεγράφη μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και του επενδυτή, διασφαλίζεται η θέση του Ταμείου ως μετόχου μειοψηφίας και ως φορέα διασφάλισης των

συμφερόντων του Δημοσίου. Το 50% του τιμήματος των 80 εκατ. ευρώ θα αποδοθεί στον «Ειδικό Λογαριασμό Ανάπτυξης Λιμενικών Υποδομών» στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρηματοδότηση έργων ανάπτυξης και αναβάθμισης των

λιμενικών υποδομών στο χαρτοφυλάκιο του ΤΑΙΠΕΔ, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του νόμου

5131/2024.

Το ΤΑΙΠΕΔ, με την ιδιότητα της Αρχής Σχεδιασμού Λιμένων, θα εξακολουθήσει να συνδράμει τον επενδυτή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας έγκρισης του αναπτυξιακού προγράμματός του (masterplan). Η αξιοποίησή του λιμένα Ηρακλείου από το ΤΑΙΠΕΔ εντάσσεται στο ευρύτερο αναπτυξιακό σχέδιο της Κυβέρνησης για την αναβάθμιση των υποδομών της Κρήτης, μαζί με την κατασκευή του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) αλλά και του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα

Ηρακλείου Κρήτης.

Το λιμάνι του Ηρακλείου είναι το πρώτο στη χώρα που έλαβε εξωτερική επαλήθευση από την TUV AUSTRIA για τις επιδόσεις του σε κριτήρια ESG βάσει του HRADF ESG RATING TOOL που έχει αναπτύξει το ΤΑΙΠΕΔ. Τη διαδικασία πιστοποίησης συντόνισε η Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΤΑΙΠΕΔ η οποία αξιολογεί ετησίως όλα τα λιμάνια του χαρτοφυλακίου του βάσει κριτηρίων ESG με τη χρήση του δικού του ψηφιακού εργαλείου “HRADF ESG RATING TOOL”.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Η σημερινή είναι μια σημαντική ημέρα όχι μόνο για το Ηράκλειο και την Κρήτη αλλά και συνολικά για την εθνική οικονομία, για τρεις λόγους: Πρώτον, ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου αποκτά έναν ισχυρό μέτοχο, τον όμιλο Grimaldi, έναν από τους μεγαλύτερους ναυτιλιακούς ομίλους στην Ευρώπη, ο οποίος έχει ήδη αποκτήσει ύστερα από τον αντίστοιχο διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ το πλειοψηφικό ποσοστό των μετοχών του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας. Δεύτερον, το Δημόσιο εξασφαλίζει σημαντικό αντάλλαγμα ύψους 80 εκατ. ευρώ διατηρώντας παράλληλα το 33% των μετοχών του Οργανισμού. Και τρίτον, είναι η πρώτη σύμβαση για την οποία εφαρμόζεται η νέα διάταξη του νόμου 5131/2024, σύμφωνα με την οποία το 50% του τιμήματος θα διατεθεί για την αναβάθμιση των λιμανιών που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο του ΤΑΙΠΕΔ. Σημαντικό για την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου είναι επίσης ότι μετά τον επανακαθορισμό της χερσαίας ζώνης του λιμανιού, τα τμήματα που απελευθερώθηκαν θα αποδοθούν στο Δήμο. Κάτι που αποτελούσε πάγιο αίτημα της Δημοτικής Αρχής. Η κυβέρνηση εφαρμόζει συγκροτημένη στρατηγική για την αναβάθμιση των λιμανιών όλης της χώρας. Γιατί η αναβάθμιση αυτή σημαίνει καλύτερες υπηρεσίες για τους νησιώτες και τους τουρίστες, διευκόλυνση του εμπορίου, περισσότερα έσοδα για το Δημόσιο, ανάπτυξη και θέσεις εργασίας».

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης, τόνισε: «Σήμερα, ολοκληρώνεται μια σημαντική συμφωνία για το μέλλον του λιμένα Ηρακλείου, με τη μεταβίβαση του 67% των μετοχών του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου στον Όμιλο Grimaldi και την καταβολή του τιμήματος των 80 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή η εξέλιξη, σηματοδοτεί την εκκίνηση για τη μετάβαση του λιμένα Ηρακλείου σε μια νέα πορεία ανάπτυξης. Το λιμάνι του Ηρακλείου αποκτά έναν ισχυρό και διεθνούς κύρους συνεργάτη, ο οποίος θα συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμισή του. Η στρατηγική αυτή κίνηση δεν ενισχύει μόνο το ίδιο το λιμάνι, αλλά και την τοπική και εθνική οικονομία, ενδυναμώνοντας τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη. Η συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που θεμελιώθηκε και σε αυτό το εγχείρημα, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για αποτελεσματική και βιώσιμη διαχείριση των λιμενικών υποδομών της χώρας. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με γνώμονα το συμφέρον του Έλληνα πολίτη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας στον τομέα της ναυτιλίας».

Μιλώντας για τη σημασία του έργου, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Δημήτρης Πολίτης, επισήμανε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι γιατί ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους διαχείρισης λιμενικών υποδομών στην Ευρώπη, ο όμιλος Grimaldi, αποκτά πλειοψηφικό ποσοστό στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και αναλαμβάνει τη μετάβαση του λιμανιού σε μια νέα περίοδο βιώσιμης ανάπτυξης. Με το έργο αυτό διασφαλίζουμε τα δημόσιο συμφέρον πολλαπλώς: το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί ποσοστό 33% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΟΛΗ εξασφαλίζοντας την παρουσία του στη νέα εποχή που ξεκινά για το λιμάνι. Η ΟΛΗ αποκτά έναν ισχυρό βασικό μέτοχο ο οποίος αναμένεται να υλοποιήσει σημαντικές επενδύσεις για την ενεργειακή μετάβαση και την ανάπτυξη των υποδομών του. Το Ενετικό λιμάνι της πόλης, ένα από τα πολιτιστικά σημεία αναφοράς του Ηρακλείου, προστατεύεται και αναδεικνύεται καθώς μεριμνήσαμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και

Νησιωτικής Πολιτικής να εντάξουμε διατάξεις στον διαγωνισμό για τη σύσταση νέου δημόσιου φορέα διαχείρισης. Τέλος είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι το 50% του τιμήματος δεσμεύεται και θα επενδυθεί για την ανάπτυξη των λιμένων υπό κρατικό έλεγχο, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και της εθνικής οικονομίας συνολικότερα».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Grimaldi Euromed S.p.A. και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΗ Α.Ε. , Emanuele Grimaldi, αναφέρθηκε στο μακροπρόθεσμο επενδυτικό όραμα που ενέπνευσε την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου: «Έχουμε ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα με στόχο την πλήρη αξιοποίηση της στρατηγικής θέσης του Ηρακλείου στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό το λιμάνι έχει μεγάλες δυνατότητες για νέες εμπορικές

οδούς τόσο για επιβατικές όσο και για εμπορευματικές μεταφορές, συμπεριλαμβανομένης της κρουαζιέρας και της μεταφοράς οχημάτων. Το γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό, δεδομένου ότι εδώ και πολλά έτη αποτελούμε τον κύριο πελάτη του λιμένα μέσω της εταιρείας του Ομίλου Grimaldi, Minoan Lines με έδρα στο Ηράκλειο. Με τις επενδύσεις που σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα υποστηρίξουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη του λιμανιού και τον μετασχηματισμό του σε ένα πραγματικά πράσινο και πρότυπο λιμάνι για την περιοχή της Μεσογείου. Απώτερος στόχος μας είναι να αναπτύξουμε βελτιωμένες υπηρεσίες στο λιμάνι, με αυξημένη εμπορική δραστηριότητα, μεγαλύτερη τουριστική κίνηση, περισσότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες, νέες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη ευημερία για την πόλη του Ηρακλείου, το νησί της Κρήτης και την Ελλάδα στο σύνολό της».

Η υπογραφή της συμφωνίας για τη μεταβίβαση των μετοχών και την καταβολή του τιμήματος πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΟΛΗ Α.Ε. στο Ηράκλειο Κρήτης, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη, του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστου Στυλιανίδη, του Α Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων, Γιάννη Πλακιωτάκη, του Θεοφιλέστατου Επισκόπου Κνωσσού, Μεθόδιου, του Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου

Αρναουτάκη, του Δημάρχου Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινού, του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ, Δημήτρη Πολίτη, του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Grimaldi Euromed S.p.A., Emanuele Grimaldi, του Διευθύνοντος Συμβούλου των Μινωικών Γραμμών, Λουκά Σιγάλα, του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας «Συμμετοχές Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.», Paul Kyprianou, του Concessions Senior Manager του Growthfund, Δημήτρη Κωνσταντακόπουλου, του

Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΛΗ Α.Ε., Μηνά Παπαδάκη, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

της ΟΛΗ Α.Ε., Ιωάννη Βαρδαβά, και στελεχών του ΤΑΙΠΕΔ.

