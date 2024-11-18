Το Yamal LNG της Ρωσίας ξεκίνησε εκ νέου τη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από πλοίο σε πλοίο κοντά στο λιμάνι του Μπουρμάνσκ, προκειμένου να απελευθερώσει τα ice-class tankers, σύμφωνα με στοιχεία του LSEG (London Stock Exchange Group).

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται κατά τη χειμερινή περίοδο, η οποία μόλις ξεκίνησε, όταν η κίνηση των συμβατικών πλοίων κατά μήκος της διαδρομής της Βόρειας Θάλασσας περιορίζεται λόγω πυκνού πάγου.

Τα δεδομένα του LSEG έδειξαν ότι ένα ice class Arc 7 tanker, που ονομάζεται Nikolay Urvantsev, ήταν έτοιμο να μεταφέρει LNG σε ένα συμβατικό gas carrier, το Wen Cheng, κοντά στο νησί Kildin, στη Θάλασσα Μπάρεντς για περαιτέρω εξαγωγές.

Το Wen Cheng ναυπηγήθηκε το 2023 στο κινεζικό ναυπηγείο Hudong-Zhonghua Shipbuilding.

