Την επιτακτική ανάγκη για αύξηση της διασυνδεσιμότητας τόσο του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, όσο και όλων των λιμανιών της Βόρειας Ελλάδας με την Ευρώπη με στόχο να εξασφαλισθεί μια μεγαλύτερη ενιαία αγορά, επισήμανε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Στυλιανίδης σε συνέντευξη (firechat) σήμερα στην Εκτελεστική Διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ) Ινώ Αφεντούλη.

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής του Υπουργού στο Southeast Europe Connectivity Forum II στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Στυλιανίδης τόνισε ότι η συνδεσιμότητα μπορεί, ως ιδέα, να βρει περισσότερη εφαρμογή μέσω των Δυτικών Βαλκανίων. «Με αυτό τον τρόπο», είπε ο υπουργός, «η μεγάλη ενιαία αγορά της Ε.Ε. θα συνδεθεί με μια ακόμα μεγαλύτερη ενιαία αγορά, περιλαμβάνοντας και χώρες οι οποίες είναι στο προ – ενταξιακό στάδιο».

Αναφορικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα ο κ. Στυλιανίδης τόνισε ότι αποτελούν προτεραιότητα για την Ελλάδα και την ελληνική κυβέρνηση «γιατί ανοίγουν όχι απλώς ευκαιρίες αλλά λεωφόρους οριζόντων». Και τόνισε:

«Το μεγάλο μας στοίχημα στο οποίο πρέπει να επιμείνουμε, είναι η συνδεσιμότητα, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τα Δυτικά Βαλκάνια προκειμένου να βρεθούν πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά παράλληλα να δούμε την Ελλάδα μας και τη Θεσσαλονίκη ως ένα κόμβο, ως ένα κεντρικό σημείο, το οποίο θα είναι ζηλευτό για όλους. Να έρχονται έτσι, όχι μόνο τα ευρωπαϊκά προϊόντα για να πάνε προς τη Μέση Ανατολή αλλά και τα ασιατικά προϊόντα».

Νωρίτερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συναντήθηκε με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Μεταφορών της Βόρειας Μακεδονίας Αλεξάντρ Νικολόσκι, ύστερα από πρωτοβουλία του δεύτερου. Οι κ.κ. Στυλιανίδης και Νικολόσκι συζήτησαν για τις σχέσεις των δύο χωρών, δίνοντας έμφαση σε θέματα λιμένων. Κατά τη συνάντησή τους ο κ. Στυλιανίδης επισήμανε ότι αποτελεί συμφέρον και για τη Βόρεια Μακεδονία η ανάπτυξη της Ελλάδας και της Θεσσαλονίκης. Και πρόσθεσε: «Είναι η βάση της συνύπαρξής μας και είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτό αντιληπτό. Και γι' αυτό θα επιδιώξουμε να κλείσουμε όλα τα προβλήματα για να προχωρήσουμε, με στόχο να βοηθήσουμε τους λαούς μας να αναβαθμίσουν την ευημερία τους και να είμαστε μια περιοχή την οποία ο υπόλοιπος κόσμος θα βλέπει ως περιοχή σταθερότητας που μπορεί να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματά της».



