Με αφορμή δημοσίευμα αναφορικά με την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Νισύρου με την Κω, από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη σύνδεση εξυπηρετείται μέχρι και 31-12-2024 με συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας ως ακολούθως:

α) Με το Ε/Γ-Ο/Γ «ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΡΜΗΣ» Ν.Κ. 17 στη γραμμή « Νίσυρος – Κως » και επιστροφή, με τέσσερα (04) δρομολόγια την εβδομάδα (από Δευτέρα έως Πέμπτη),

» και επιστροφή, με τέσσερα (04) δρομολόγια την εβδομάδα (από Δευτέρα έως Πέμπτη), β) Με το Ε/Γ-Ο/Γ «ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΠΑΤΜΟΣ» Ν.Π. στη γραμμή « Πειραιάς – Κάλυμνος – Κως – Νίσυρος – Τήλος – Σύμη – Ρόδος » και επιστροφή, με δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα (κάθε Δευτέρα και Παρασκευή»,

» και επιστροφή, με δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα (κάθε Δευτέρα και Παρασκευή», γ) Με το Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΠΡΑΪΝΤ» Ν.Ρ. 46 στη γραμμή « Ρόδος – Χάλκη – Τήλος – Νίσυρος – Κώς – Κάλυμνος » και επιστροφή, με δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα (κάθε Τρίτη και Πέμπτη) και

» και επιστροφή, με δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα (κάθε Τρίτη και Πέμπτη) και δ) Με το Ε/Γ-Δ/Ρ «ΤΖΟΪ ΣΤΑΡ» Ν.Π. 12525 στη γραμμή «Νίσυρος – Κέφαλος Κω» και επιστροφή, με δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα (κάθε Παρασκευή και Σάββατο).

Επισημαίνεται ότι η σύμβαση της εν λόγω γραμμής περιλαμβάνει εναλλακτικά την προσέγγιση στον λιμένα Καρδάμαινας Κω. Ωστόσο, η προσέγγιση στην Καρδάμαινα δεν δύναται να εκτελείται κατά τον παρόντα χρόνο, λόγω αβαθών του ομώνυμου λιμένα εξαιτίας καθυστερήσεων εκ μέρους του Φορέα εκμετάλλευσής του, σύμφωνα με σχετική αναφορά της Λιμενικής Αρχής Κω.

