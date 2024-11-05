Τη σύναψη σειράς συμφωνιών με ελληνικές εταιρείες, σε συντονισμό με το Σύνδεσμο Ελληνικών Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ), ανακοίνωσε σήμερα ο γαλλικός ναυπηγικός όμιλος Naval Group.

Η υπογραφή αυτών των συμβάσεων, που πραγματοποιήθηκε στο ελληνικό περίπτερο της έκθεσης Euronaval, στο Παρίσι, υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη αφοσίωση της Naval Group στην ενίσχυση της συνεργασίας της με την ελληνική βιομηχανία και τα ελληνικά πανεπιστήμια, όπως ανακοινώθηκε. Οι συμβάσεις καλύπτουν την προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή των φρεγατών FDI για το ελληνικό και το γαλλικό ναυτικό και την προετοιμασία της μελλοντικής οργάνωσης συντήρησης στην Ελλάδα των φρεγατών FDI για το ελληνικό ναυτικό. Υπογράφηκε επίσης Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με το Πανεπιστήμιο Πατρών για την ενίσχυση της συνεργασίας μας στον τομέα της Έρευνας και Τεχνολογίας.

Αναβάθμιση της Ελληνικής Βιομηχανικής Συμμετοχής: Νέες Συμβάσεις για την Υποστήριξη σε Υπηρεσία

Το πρόγραμμα ισχυρής Ελληνικής Βιομηχανικής Συμμετοχής (HIP) της Naval Group ξεκίνησε το 2022 στο πλαίσιο της κατασκευής των φρεγατών FDI του ελληνικού ναυτικού και ήδη περιλαμβάνει περισσότερες από 40 ελληνικές εταιρείες για την παραγωγή των πλοίων. Η Naval Group, σε συνεργασία με την 100% ελληνική θυγατρική της Naval Group Hellas, προωθεί την ενσωμάτωση νέων Ελλήνων εταίρων στην παραγωγή των πλοίων και προετοιμάζει ενεργά τη μελλοντική οργάνωση Υποστήριξης σε Υπηρεσία (ISS) των πλοίων στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, πέντε ελληνικές εταιρείες υπέγραψαν συμβάσεις με τη Naval Group:

Ναυπηγεία Σαλαμίνας, που ήδη αποτελούν σημαντική αναφορά για τα προγράμματα FDI με την παραγωγή τμημάτων κύτους τόσο για τις ελληνικές όσο και για τις γαλλικές FDI. Τα ναυπηγεία Σαλαμίνας θα συμβάλουν στη συντήρηση των πλοίων μέσω εργασιών χάλυβα.

GENERAL SHIPPING για υπηρεσίες βαφής.

COMPOSITE TECHNOLOGIES για εξαρτήματα.

ALKYONIS για υπηρεσίες επικάλυψης δαπέδων.

LIVADAROS για υπηρεσίες μόνωσης και κάλυψης.

«Αυτές οι νέες συμβάσεις με αξιόλογους ελληνικούς βιομηχανικούς εταίρους, μαζί με την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της Naval Group Hellas που περιλαμβάνει αρκετούς Έλληνες μηχανικούς, αποτελούν νέα βήματα για την ενσωμάτωση της ελληνικής βιομηχανίας στην εφοδιαστική αλυσίδα της Naval Group και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στο ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό. Ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω επέκταση της συνεργασίας, πέραν αποκλειστικά από το πρόγραμμα FDI», υπογραμμίζει ο Benoît Chapalain, Διευθύνων Σύμβουλος της Naval Group Hellas.

Προώθηση έρευνας και καινοτομίας: Μνημόνιο Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πατρών

Η Naval Group και η Naval Group Hellas υπέγραψαν επίσης Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με το Πανεπιστήμιο Πατρών σχετικά με έργα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και λύσεις επισκευών, ενισχύοντας μελλοντικές μακροπρόθεσμες συνεργασίες σε καινοτόμα έργα. Το MoU επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον της Naval Group να συνεργαστεί με το ελληνικό οικοσύστημα R&D, να αναπτύξει στρατηγικό συντονισμό με ελληνικούς συνεργάτες σε καινοτόμα έργα μέσω Ευρωπαϊκών Αμυντικών Ταμείων ή μέσω διμερών προγραμμάτων, και να ακολουθήσει το MoU που είχε υπογραφεί προηγουμένως με το Ερευνητικό Κέντρο "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" και τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

