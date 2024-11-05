Με αφορμή δηλώσεις αναφορικά με τη διασύνδεση της Λήμνου και του Αγίου Ευστρατίου με την ηπειρωτική χώρα (Λαύριο και Καβάλα), από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επισημαίνεται ότι σε συνέχεια της μη ανταπόκρισης, τέλη Οκτωβρίου, στην πρόσκληση για απευθείας ανάθεση εκ μέρους της πλοιοκτήτριας εταιρείας που είχε τη δρομολόγηση της γραμμής «Λαύριο - Άγιος Ευστράτιος – Λήμνος – Καβάλα» μέχρι τη 31-10-2024, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προέβη σε διερεύνηση προκειμένου να βρεθεί πλοιοκτήτρια εταιρεία να συνάψει Σύμβαση Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας με παρόμοια χαρακτηριστικά για τη γραμμή.

Τονίζεται ότι για τη σύνδεση της γραμμής «Λαύριο - Άγιος Ευστράτιος – Λήμνος – Καβάλα», ενώ υπήρχε ενδιαφέρον ανάληψης της γραμμής από έτερο πλοίο, αυτό δεν κατέστη δυνατό λόγω καθυστερήσεων εκ μέρους του Φορέα εκμετάλλευσης του λιμένα στην εκτέλεση των εργασιών εκβάθυνσης.

Ωστόσο, έχουν δρομολογηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες που θα εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη σύνδεση των νησιών. Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 7-11-2024 έχει προγραμματιστεί έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συνδέσεων (Σ.) προκειμένου, μεταξύ άλλων, να εξεταστεί η τροποποίηση των χαρακτηριστικών της γραμμής ως προς τη συχνότητα, τους λιμένες προσέγγισης και το μίσθωμα με σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή πλοιοκτητών για την κάλυψή της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

