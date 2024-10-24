Στυλιανίδης: Θα παραμείνουμε αμείλικτοι με τα κυκλώματα των διακινητών

Τον ρόλο και το έργο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπερασπίζεται τα ελληνικά και ευρωπαϊκά σύνορα σώζοντας ταυτόχρονα και χιλιάδες ζωές, τόνισε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης.

Την επισήμανση αυτή έκανε κατά την τελετή για την απονομή ξιφών σε 50 νέους Σημαιοφόρους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης και ειδικότητας Κυβερνήτη και Μηχανικού. Ο Υπουργός υπογράμμισε παράλληλα και τη σημαντική ευθύνη που φέρουν, με την αποφοίτησή τους, οι 50 νέοι Σημαιοφόροι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στα πεδία της ναυτιλιακής ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο κτίριο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι νέοι Αξιωματικοί θα στελεχώσουν, ως επί το πλείστον, τα σκάφη του Λιμενικού Σώματος– Ελληνικής Ακτοφυλακής που επιχειρούν καθημερινά σε όλη την επικράτεια αλλά και λοιπές Υπηρεσίες.

Ο κ. Στυλιανίδης αφού συνεχάρη τους νέους και τις νέες Αξιωματικούς για την επιλογή τους να καταταγούν στο Λιμενικό Σώμα, τόνισε ότι το Σώμα στο οποίο εντάσσονται, είναι ιστορικό, με πάνω από εκατό χρόνια διαδρομή. Όπως είπε χαρακτηριστικά, μέσα από την ιστορία του αλλά και καθημερινά, τιμά την Ελλάδα και τους Έλληνες και προσφέρει ανεκτίμητες υπηρεσίες στην ελληνική ναυτιλία και κοινωνία, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. «Είναι ένα Σώμα το οποίο είναι μάχιμο, υπερασπίζεται τα ελληνικά σύνορα που είναι και ευρωπαϊκά, αλλά την ίδια στιγμή σώζει και ζωές», ανέφερε ο Υπουργός. Και συνέχισε: «Όποιος μελετήσει τους αριθμούς, θα αντιληφθεί ότι το Λιμενικό Σώμα έχει σώσει χιλιάδες ανθρώπους στις ελληνικές θάλασσες τα τελευταία χρόνια. Δεν δεχόμαστε από κανέναν να μας κουνά το χέρι για αυτό το ύψιστο καθήκον που επιτελούμε. Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος είναι υπερασπιστές της ανθρώπινης ζωής. Και εκεί που είμαστε αμείλικτοι, είναι στα κυκλώματα των διακινητών. Και θα παραμείνουμε αμείλικτοι».

Στην τελετή παρέστησαν επίσης ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχος Λ.Σ. Γεώργιος Αλεξανδράκης, ο Α' Υπαρχηγός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχος Λ.Σ. Δρόσος Ρεϊζης, ο Β’ Υπαρχηγός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζάς, ο Γενικός Επιθεωρητής Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Υποναύαρχος Λ.Σ. Δημήτριος Κωσταράκης, ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., εκπρόσωποι των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Εθνικής Άμυνας, Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και των Αρχηγών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, οι Πρόεδροι των Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών του Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. και της Λέσχης Αξιωματικών του Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και εκπρόσωπος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού.

Στην τελετή απονομής ξιφών χοροστάτησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αχελώου κ.κ. Νήφων Καπογιάννης ως εκπρόσωπος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Πειραιά και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ, συνεπικουρούμενος από τον Πλωτάρχη (Ι) Λ.Σ. Πρωτοπρεσβύτερο Πατέρα Δημήτριο Βαρσαμίδη.

Ακολουθεί κατά αντιπαραβολή ο χαιρετισμός του κ. Στυλιανίδη:

«Θεοφιλέστατε,

Κυρίες και κύριοι,

Καλημέρα σε όλους. Καλημερίζω ειδικά τους αγαπητούς γονείς, συγγενείς και φίλους που είναι μαζί μας σήμερα, σε αυτή τη σημαντική μέρα και για το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή αλλά και για τα βλαστάρια σας.

Και είμαστε εδώ σήμερα, για να καμαρώσουμε μια νέα ομάδα που μπαίνει στο Λιμενικό Σώμα μετά από μια επιτυχή αποφοίτηση. Καλωσορίζουμε, λοιπόν, τους νέους και νέες αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος με ειδικότητα κυβερνήτη και μηχανικού.

Όπως πάντα, ως γονέας και εγώ, συγχαίρω πρώτα όλους εσάς, τους γονείς και τους συγγενείς, που ουσιαστικά σταθήκατε αρωγοί δίπλα τους και τους συμπαρασταθήκατε καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους μέχρι και τη σημερινή ημέρα, καθώς και όλα αυτά τα χρόνια βέβαια, που μεγαλώσατε αυτά τα υπέροχα παιδιά. Και σήμερα, είναι μια μέρα που, ουσιαστικά, σηματοδοτεί την επίσημη ένταξή τους στην πραγματικά μεγάλη οικογένεια του Λιμενικού Σώματος, στην αγκαλιά του Λιμενικού Σώματος.

Εγώ δεν είχα σχέση με τα Σώματα Ασφαλείας αλλά, το Λιμενικό Σώμα, νιώθω ότι είναι μια μεγάλη αγκαλιά. Μας περιλαμβάνει όλους μέσα και μας δίνει τη δυνατότητα να νιώθουμε μέρος αυτής της ωραίας οικογένειας, η οποία είναι μια οικογένεια που καθημερινά, θα έλεγα, όχι μόνο στον ελληνικό αλλά και στον ευρωπαϊκό χώρο και παγκοσμίως, κάνει την Ελλάδα μας περήφανη.

Νέες και νέοι αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος,

σήμερα είναι μια ιδιαίτερα συμβολική ημέρα για εσάς. Είστε οι νέοι Σημαιοφόροι του Λιμενικού Σώματος. Είστε οι νέοι Σημαιοφόροι με ειδικότητα κυβερνήτη και μηχανικού.

Με την απονομή των ξιφών σας εντάσσεστε επίσημα πλέον σε αυτό το ιστορικό Σώμα. Ένα σώμα το οποίο μετράει, ήδη, πάνω από 100 χρόνια διαδρομή και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού και όχι μόνο. Και σας το λέω, ως πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος, ότι ήμουν πάντα περήφανος γιατί το ελληνικό Λιμενικό Σώμα τύγχανε αυτής της αναγνώρισης από όλο τον ευρωπαϊκό χώρο.

Το Λιμενικό Σώμα, μέσα από την ιστορία του αλλά και καθημερινά, τιμά την Ελλάδα, τιμά τους Έλληνες και προσφέρει ανεκτίμητες υπηρεσίες στην ελληνική ναυτιλία, στην ελληνική κοινωνία, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες.

Ο Αρχηγός μας έχει επιστρέψει από μια περιοδεία στα νησιά αυτές τις μέρες και έχει πολλά να πει. Αλλά θα σας τα πει κατ’ ιδίαν, όταν θα σας δει και θα σας δώσει το πνεύμα που χρειάζεται για να μπείτε, ακριβώς, σε ένα Σώμα το οποίο είναι μάχιμο, είναι Σώμα το οποίο υπερασπίζεται τα ελληνικά σύνορα, τα οποία είναι και ευρωπαϊκά σύνορα, αλλά την ίδια στιγμή σώζει και ζωές.

Το ξίφος που λαμβάνετε σήμερα δεν είναι απλά ένα σύμβολο εξουσίας, αλλά αντιπροσωπεύει, αγαπητές και αγαπητοί μου, τη δέσμευσή σας να υπερασπίζεστε το δίκαιο και την ασφάλεια και την ακεραιότητα των ελληνικών θαλασσών.

Η πορεία που επιλέξατε, δεν υπάρχει αμφιβολία πως είναι γεμάτη προκλήσεις. Μέσω της εκπαίδευσης που λάβατε από τα έμπειρα στελέχη του Σώματος και από τους καθηγητές σας, προετοιμαστήκατε για υψηλές απαιτήσεις του καθήκοντός σας, έχοντας πάντα ως βασικό γνώμονα, αυτό που έχουμε όλοι στα Σώματα Ασφαλείας, την πειθαρχία, την υπευθυνότητα και την αφοσίωση.

Ως νέοι κυβερνήτες και μηχανικοί, θα βρεθείτε στην πρώτη γραμμή της ναυτιλιακής ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Θα είστε μπροστά στην αντιμετώπιση κάθε είδους απειλής στη θάλασσα, καθόσον θα επανδρώσετε, κατά κύριο λόγο, τα σκάφη μας, τα σκάφη του Λιμενικού Σώματος.

Από εδώ και στο εξής, βέβαια, έχετε και την υψηλή ευθύνη της προστασίας της ανθρώπινης ζωής μαζί με την προάσπιση των θαλασσίων συνόρων της χώρας μας. Και εδώ, θέλω να στείλω και ένα μήνυμα σε όσους αμφισβητούν αυτή την ευθύνη του ελληνικού Λιμενικού Σώματος για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Οι αριθμοί, εδώ, μιλούν από μόνοι τους. Όποιος μελετήσει τους αριθμούς, θα αντιληφθεί ότι το Λιμενικό Σώμα έχει σώσει χιλιάδες ανθρώπους στις ελληνικές θάλασσες τα τελευταία χρόνια. Δεν δεχόμαστε από κανέναν να μας κουνά το χέρι για αυτό το ύψιστο καθήκον που επιτελούμε. Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος είναι υπερασπιστές της ανθρώπινης ζωής. Και εκεί που είμαστε αμείλικτοι, είναι στα κυκλώματα των διακινητών. Και θα παραμείνουμε αμείλικτοι.

Είμαι βέβαιος ότι θα ανταποκριθείτε στις προσδοκίες μας με επαγγελματισμό. Το ήθος, την αποφασιστικότητα, τα βλέπω, ήδη, στα μάτια σας όλων. Σας συγχαίρω θερμά για την επιλογή σας να καταταχτείτε στις τάξεις αυτού του ιστορικού και εξαιρετικού Σώματος. Εύχομαι καλή σταδιοδρομία και να ξέρετε ότι, σήμερα, κάνατε υπερήφανους τους γονείς σας, τους φίλους σας και αυτό μην το υποτιμάτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εύχομαι σε όλους, μια τέτοια μέρα, να μας καθορίζει τις σκέψεις και τις προσδοκίες μας για το μέλλον.

Ευχαριστώ πολύ».

