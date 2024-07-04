Στο Gov.gr Wallet η άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους

Διαθέσιμη μέσω του Gov.gr Wallet είναι από σήμερα η Άδεια Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους. Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστου Στυλιανίδη και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιου Πετραλιά (ΦΕΚ Β’ 3658/26.06.2024) οι κάτοχοι άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους μπορούν να εκδώσουν γρήγορα και απλά τη νέα ψηφιακή άδεια στο κινητό τους και να την επιδεικνύουν όπου απαιτείται.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε από το Λιμενικό Σώμα, τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τα στοιχεία των αδειών αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι πολίτες μπορούν να εγκαθιστούν την εφαρμογή Gov.gr Wallet απευθείας στο κινητό τους τηλέφωνο μέσω του App Store ή του Google Play, καθώς και μέσω του wallet.gov.gr. Η Άδεια Χειριστή Ταχύπλοου σκάφους αποτελεί το ένατο έγγραφο που εντάσσεται στο Gov.gr Wallet. Υπενθυμίζεται ότι είναι ήδη διαθέσιμα τα εξής έγγραφα: το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, το Δίπλωμα Οδήγησης, η Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας, η Ψηφιακή Κάρτα Ανεργίας (ΔΥΠΑ), το Σήμα Δακτυλίου για ελεύθερη πρόσβαση στον δακτύλιο της Αθήνας, τα στοιχεία οχήματος (MyAuto), η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα και η Ασφαλιστική Ικανότητα.

Μέχρι σήμερα την εφαρμογή Gov.gr wallet έχουν εγκαταστήσει στο κινητό τους 3.893.817 Πολίτες. Στο ψηφιακό πορτοφόλι έχουν εκδοθεί και αποθηκευτεί 2.835.407 Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας, 2.243.416 Διπλώματα Οδήγησης, 47.144 Ψηφιακές Κάρτες Αναπηρίας, 145.117 Ψηφιακές Κάρτες Ανεργίας, 53.731 Κάρτες Δακτυλίου, 770.861 Στοιχεία Οχήματος και 46.517 Ακαδημαϊκές Ταυτότητες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.